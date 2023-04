Boca debuta en la Copa Libertadores este jueves en Venezuela y el rival será Monagas. Allí, el entrenador interino Mariano Herrón confirmó quienes serán los que viajen al primer duelo copero y a su vez asentó que se repetirá el mismo XI que venció por 3 a 0 a Barracas Central el pasado fin de semana en condición de visitante.

De esta manera, Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa dirán presente desde el inicio en Venezuela para lo que será el partido ante Monagas de este jueves a las 21 horas. De estos nombres, existen algunos futbolistas que verán por primera vez minutos en la cita máxima continental, así como también entre los que integrarán el banco de suplentes.

En concreto, teniendo en cuenta la lista de convocados serán tres en total los que tendrán un debut absoluto en la Copa Libertadores, siendo estos Equi Fernández, Luca Langoni y Sergio Romero.

Los juveniles harán su estreno luego de asentarse en primera en la última temporada. Equi lo hizo en Tigre que no disputó competencias internacionales el año pasado y Langoni sumó minutos en el segundo semestre del 2022, cuando Boca ya no participaba en el certamen continental. Chiquito, por su parte, al casi no haber tenido experiencia en el fútbol argentino y sudamericano, tendrá su primer partido en Libertadores a sus 36 años.

Por otro lado, quienes disputarán sus primeros duelos en la competencia con la camiseta de Boca serán Bruno Valdez y Miguel Merentiel, los flamantes refuerzos de este último mercado de pases. Martín Payero completaba la lista de posibles debutantes absolutos, pero por una molestia física quedó afuera de los convocados. ¿Cómo será el estreno de estos futbolistas en la Copa?