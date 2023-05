Con la posible asistencia de Valentín Barco en la Selección Argentina para disputar el Mundial Sub 20 2023, el lateral izquierdo se perdería varios partidos de Boca.

¿Qué partidos se pierde Valentín Barco en Boca si juega el Mundial Sub 20 2023?

A pesar de la escasa consideración que venía teniendo Valentín Barco en la máxima categoría, que generó mucha sorpresa siendo una pieza prometedora para el fútbol mundial, la llegada de Jorge Almirón como entrenador de Boca generó su inserción en la primera, a tal punto de ser un "refuerzo" en un lateral izquierdo que no tiene buenos niveles por parte de Frank Fabra y Agustín Sández.

Sin embargo sería poco el tiempo que "Colo" podrá ser disfrutado por el "Xeneize", ya que el defensor sería uno de los convocados que Javier Mascherano dispondría para el Mundial Sub 2023 a disputarse en Argentina. Con apenas 18 años, su irrupción ya tiene los ojos de las inferiores selectivas, como también del fútbol europeo, con el City Group al acecho para comprarlo y depositarlo en algunos de sus clubes del viejo continente como Manchester City o Girona.

De ser una realidad, Barco no afrontaría varios partidos para Boca en el tiempo que afronte el campeonato. Cabe resaltar que los duelos de la Selección Argentina, confirmados por integrar la fase de grupos, son el 20, 23 y 26 de mayo. A partir de allí vienen las posibles instancias de clasificación en caso de acceder allí, por ejemplo si afronta los octavos de final el 30 o 31 de mayo, los cuartos de final el 3 o 4 de junio, las semifinales el 8 y la final o partido del tercer y cuarto puesto del 11 de junio.

Teniendo en cuenta que a partir del 8 de mayo debe presentarse a los entrenamientos con la Selección Argentina, lo cierto es que en principio Valentín Barco no jugaría los encuentros contra Belgrano, Argentinos Juniors, Deportivo Pereira y Tigre. Aquí se toma de referencia los tres encuentros obligatorios que disputará el combinado selectivo, pero el número puede ascender a siete juegos en total.

Ahora bien, en caso de que el cuadro argentino continúe en carrera y afronte las instancias de eliminación, si la Selección clasifica a cuartos de final Barco no estará ante Arsenal y Colo Colo, ya que si llega a haber una derrota no tendría tiempo para incorporarse y jugar frente a los chilenos. El pasaje a semifinales, que automáticamente genera la disputa del séptimo encuentro, generará que el lateral izquierdo no diga presente contra Lanús.