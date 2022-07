Revelaron los motivos de Villa para rechazar la propuesta de Boca: "No le gustaron las formas"

Esta semana que supo que Juan Román Riquelme encaró dos negociaciones nuevas. El vicepresidente de Boca les ofreció a Frank Fabra y Sebastián Villa renovar sus contratos, cuyo vencimiento es a mediados del 2024. La noticia llamó la atención por ser dos futbolistas que tuvieron ofertas para irse y son cuestionados por parte de la gente.

Sin embargo, también se supo que la intención del consejo de fútbol es tener mejores contratos con ambos jugadores por si llega una propuesta de venta. De todas maneras, también se conoció que la primera respuesta de Villa fue negativa y hasta salieron a la luz los motivos del delantero.

El periodista Leonardo Gables contó en "ESPN F12" cómo está el panorama. "Villa acaba de responder que no a la oferta de renovación de Boca. La gente que maneja su situación dijo que no son las condiciones que pretende el jugador. Hoy la respuesta es esa, es una negociación", aseguró.

Por su parte, Mariano Juan reveló un detalle importante que tiene que ver con las condiciones del contrato. "Es muy difícil que un futbolista con las condiciones económicas de este país arregle un contrato desde el 2024 en adelante. Tengo entendido que la gente de Villa no está conforme con las formas en las que se lo están proponiendo. No le gustaron las formas en las que quieren que firme. Se llegará a un acuerdo o no pero hoy está difícil", sostuvo. ¿Habrá acuerdo?