Este jueves, Sebastián Villa se presentó ante la Justicia y dio su declaración en la causa que tiene por "abuso sexual con acceso carnal". Tamara Doldán lo acusa por un hecho ocurrido a mediados del 2021 y ahora fue el turno para el futbolista de Boca de dar su versión de los hechos.

En concreto, el delantero señaló que es inocente y que, además, es víctima de un chantaje por parte de Doldán. "Nunca he cometido el hecho del que se me acusa. Soy una persona tranquila y jamás abusaría de una mujer porque vengo de una mujer", manifestó Villa.

Villa aclaró que aquella noche en su casa tuvo sexo consentido con Doldán: "Cuando terminamos me piden la plata para el Uber y las presencias, les doy y me voy a dormir. Y eso fue todo lo que pasó". Y que, días después, ella le pidió reunirse para pedirle dinero para mudarse. Ante la negativa del futbolista, "ella me mostró una foto de una nalga morada y me dice que puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera. Yo me asusté y pedí la cuenta y la dejé en el mismo lugar dónde la había recogido".

Tras dar su declaración, ahora se conoció el siguiente movimiento del equipo legal de Villa. El periodista Mauro Szeta informó que el delantero denunció en Tribunales a Tamara Doldán: la acusación es por los delitos de falso testimonio y falsa denuncia.