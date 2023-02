En los últimos años, el arco de Boca ha estado bien custodiado bajo los nombres de Esteban Andrada y Agustín Rossi, y actualmente tras la salida conflictiva del último, quien se ocupa de defender los tres palos es Sergio Romero. Con buenas presentaciones iniciales, "Chiquito" comenzó a dar seguridad en la Ribera y da certezas de seguir el buen camino que dejaron a nivel rendimiento sus dos antecesores más recientes.

Sin embargo, y pese a que han sabido ganar títulos en Boca, ni Andrada ni Rossi supieron meterse en la historia grande del club como sí lo han hecho otros como Óscar Córdoba. El bicampeón de América con el Xeneize es uno de los mejores goleros en la historia del club, por lo que es una palabra autorizada para hablar del arco de la Ribera.

En las últimas horas, el colombiano dio una nota a "Boca de Selección", en donde expresó primeramente sobre el actual arquero xeneize que "Chiquito ya es parte de la consagración y que los que vienen atrás tienen que entender la dimension del arco de Boca". Pero esto no fue todo, ya que también soltó una contundente confesión que involucra a Franco Armani, capitán y arquero de River y campeón del mundo con la Selección.

Con amplio conocimiento sobre el fútbol de su país y siendo Armani un ídolo en el Atlético Nacional de Medellín antes de arribar a River, Óscar Córdoba sorprendió y confesó que quiso llevar al "Pulpo" a Boca. "Yo propuse jugadores como Armani y Cardona", sentenció Córdoba en diálogo con Radio del Plata, haciendo referencia a la época previa a que arribe al eterno rival, fue ofrecido al Xeneize. El volante cafetero sí terminó llegando a Brandsen 805 y sus dos pasos no fueron buenos.

Y en este contexto, el propio Óscar se refirió al porqué no se dio el arribo de Armani: "Lo propuse, pero Angelici no me hizo caso”. De esta manera, debido a que el ex Presidente de Boca no lo buscó, el arquero campeón del mundo terminó llegando a River en lugar del Xeneize.