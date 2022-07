Pese a que Agustín Rossi es una figura clave -sino acaso la más importante- para Boca en los últimos tiempos, su continuidad es una duda total en Brandsen 805 debido a que a falta de un año para el vencimiento de su contrato con el club, se le ofreció una oferta de renovación que en el Consejo del Fútbol consideraron "gigante", por lo que se sabe que el arquero tiene esa propuesta sobre la mesa y que desde el Xeneize no harán más ofrecimientos que este, por lo que es aceptarlo o rechazarlo, pero sin más idas y vueltas en los números.

Por eso, en Boca están expectantes a la respuesta de Rossi, pero también sabiendo que si el ex Estudiantes y Lanús dice que no a la oferta, al club de la Ribera no le quedará otra que empezar a despedir a su gran guardián de los tres palos de manera inminente, además de conseguir un reemplazante acorde para que en Brandsen 805 no extrañen a Agustín Rossi.

Es por este motivo que en el Xeneize tienen una lista con arqueros de gran jerarquía para que arriben a Boca en caso que Rossi decida no aceptar la propuesta contractual en donde aparecen nombres como el de Pedro Gallese, Andrés Mosquera, Gerónimo Rulli (ya dijo que no), Rodrigo Rey y Guido Herrera. Aunque en las últimas horas, también se sumó a este listado el golero uruguayo Sergio Rochet.

El vigente arquero de Nacional goza de un presente top, y desde que Diego Alonso asumió como entrenador de la Selección Uruguaya, Rochet se consolidó como el uno titular de la Celeste, siendo vital para la clasificación uruguaya a Qatar 2022, donde a su vez dirá presente. Cabe destacar que allí le ganó el puesto a ni más ni menos que un histórico como Fernando Muslera.

Con 29 años y una llamativa trayectoria por Europa, Rochet está cerca de los cien partidos en Nacional de Montevideo y acumula 18 vallas invictas en 28 partidos en el año. Además, en total acumula 51 partidos imbatidos en el Bolso, por lo que en Boca saben que el uruguayo es una garantía además de su jerarquía, dejando así en claro que no sería una locura que el Xeneize busque con carga pesada a Sergio Rochet, según lo que pudo confirmar Diego Monroig.