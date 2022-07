El mercado de pases de Boca continúa siendo austero, a pesar de que el plan del Consejo de Fútbol desde un prinicipio fue mantener la base del actual plantel. Con las llegadas de Martín Payero y Facundo Roncaglia, el Xeneize intensificó llamados para poder sumar, al menos, un nombre más para este semestre y, además de Adonis Frías, otro de los apuntados sigue siendo el joven Matías Pellegrini.

En vistas a 2023, y con dificultades para poder renovar a Agustín Rossi, en La Ribera también están pensando en un plan B si es que el arquero se marcha del club. Es por eso que, en las últimas horas, se rumorearon presuntos contactos entre el CdF y un jugador "de selección" para poder ocupar los tres palos del arco azul y oro.

La incógnita parece haber llegado a su fin luego de que el Chavo Fucks informara en ESPN F90 que el futbolista contactado por Juan Román Riquelme es uno de los observados por Lionel Scaloni para ir al Mundial de Qatar 2022, alegando que es un método de "presión" para que Agustín Rossi firme su renovación de contrato.

"Así como Boca llamó a Rulli, no sé para cuando... no va a venir porque tiene contrato, renovó, le mejoraron la plata y qué se yo... es un método de presión para con Rossi. Rossi también puede presionar diciendo 'mirá, tengo ofertas de España, Inglaterra y Alemania", aseguró el conductor del programa, en suplencia del Pollo Vignolo. Una estrategia que todavía no parece haber dado resultados.