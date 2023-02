Boca cayó estrepitósamente ante Talleres en Córdoba en la pasada noche de sábado. El resultado indicó 2 a 1, pero pudo haber sido una goleada histórica en contra del Xeneize. Y tanto al club en sí como al entrenador Hugo Ibarra, quienes salvaron de hacer un papelón fueron los juveniles.

Los ingresos de Equi Fernández, Luca Langoni y Exequiel Zeballos dieron una nueva cara al equipo y, junto con la entrada de Martín Payero y Miguel Merentiel, demostraron que están para ser titulares en lugar de Pol Fernández, Juan Ramírez, Nicolás Orsini y Sebastián Villa. Sin embargo, por tercera fecha consecutiva, el DT xeneize optó por repetir al equipo y una vez más, no dio resultados.

Incluso, a nivel numérico fue todavía más preocupante, ya que si la repetición del XI trataba de encauzar un rendimiento acorde con los nombres por sobre el presente, los resultados fueron un cachetazo para Ibarra, ya que comenzó la Liga Profesional con una victoria ante Atlético Tucumán con lo justo, luego empató sin destacarse ante Central Córdoba y anoche, en el Kempes, perdió jugando un muy mal encuentro hasta que hizo los cambios.

Los hinchas, lógicamente, se mostraron disgustados y hasta enojados con el DT por no armar un XI inicial diferente a sabiendas que no funcionaba y en las redes se lo hicieron notar. En paralelo, la bronca del entrenador por el adverso resultado generó que no se dé una conferencia de prensa post partido en donde podría haber explicado situaciones del partido. Pero así y todo, y con este difícil contexto para ambos sectores del club (hinchas y el DT), antes de subirse al micro del plantel para emprender la vuelta a Buenos Aires en avión, Ibarra tuvo un notable gesto con algunos fanáticos xeneizes que se le acercaron.

Sin emitir palabra y con un notorio enojo por lo visto en el partido ante Talleres, Ibarra se tomó unos minutos para firmarle autógrafos a los hinchas que se quedaron en la valla que limitaba la cercanía con el ómnibus de Boca. Si bien no pudo darle los tres puntos en Córdoba, sí se dio un buen momento con los hinchas en un contexto complicado. ¿Qué hará el entrenador para revertir la mala situación en Boca?