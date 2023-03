VIDEO | No se vio: bronca e insultos en el banco de suplentes de Boca que terminaron en una expulsión

Resulta muy difícil analizar el presente de Boca debido a la marcada irregularidad del equipo. De pasar a ganarle bien a Vélez de visitante y salir campeón de la Supercopa al golear a Patronato a dos deslucidas actuaciones contra Defensa y Justicia en La Bombonera y una dura derrota con Banfield de visitante. El Taladro llegaba al duelo siendo el último de la tabla y sin haber ganado en el 2023, pero aún así fue superior ante un flojísimo conjunto de Hugo Ibarra.

Repetir el XI por primera vez en el año no dio sus frutos y muchos futbolistas no demostraron estar a la altura al arrastrar malos presentes como Frank Fabra, Luis Advíncula, Pol Fernández y Sebastián Villa como los principales apuntados por la derrota. Esto pudo verse cuando se hicieron las modificaciones en el segundo tiempo, donde Boca mejoró pero no llegó a hacerse a tiempo y por eso el Xeneize cayó por la mínima en el Florencio Sola.

La impotencia y la bronca de no haberle encontrado la vuelta al equipo se notó en el cuerpo técnico, ya que Hugo Ibarra post partido fue autocrítico y asumió toda la responsabilidad de la derrota. Sin embargo, esto no fue el único signo de preocupación en el CT ya que, en el final del encuentro ante Banfield, Leandro Gracián estalló por el enojo y soltó un insulto que terminó costándole la expulsión.

En el tumulto que se generó por una jugada entre Alan Varela y Braian Aleman, quienes ya venían cruzándose hace tiempo y el uruguayo aprovechaba para exagerar las situaciones y hacer tiempo, teniendo en cuenta que el Taladro ya vencía a Boca. Esto produjo bronca en Ibarra y Gracián, quienes cuestionaron al cuarto árbitro Sebastián Martínez a los gritos. "¡Hacen lo que quieren, cuarto! ¡Hacen lo que quieren!", soltaron enfurecidos. El "Tano", ayudante de campo de Ibarra, vio la roja al estar más efusivo que el entrenador, por lo que no podrá estar presente la próxima fecha ante Instituto en La Bombonera del fin de semana entrante.

Además, Javier García también explotó contra el arbitraje de Hernán Mastrángelo, ya que soltó un insulto dirigido hacia el colegiado: "Te están tomando de boludo, ¿no ves?", expresó a los gritos para finalizar la situación que derivó en la tardía salida del campo de Aleman. Momentos de tensión en una dura derrota para Boca.