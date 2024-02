Con la cuenta regresiva para el Superclásico cada vez más cerca de terminar, Boca se ve obligado a mejorar su funcionamiento en los 2 partidos que le quedan. Este miércoles, el Xeneize recibirá a Central Córdoba (19.15) con un equipo diferente al que igualó con Defensa y Justicia.

El plantel se entrenará por la tarde y el estratega hará su último ensayo previo al partido. La idea es mantener la dupla central con Lema y Figal, mientras que Blanco también seguiría en el lateral izquierdo. En la derecha, Advíncula volvería a jugar como lateral.

¿Qué pasa con Blondel? El plan del entrenador sería probar con un futbolista más ofensivo en la derecha, reemplazando al ex-Tigre por Luca Langoni. De esta manera, armaría un 4-4-2 con el joven por la derecha, Pol y Benítez en el doble 5 y Zenón por la izquierda.

Sin Edinson Cavani, en el ataque continuarían Merentiel y Benedetto. Este último, aún con todas las críticas que despertó su última presentación, tendría una nueva oportunidad en el once inicial. Ya el fin de semana (visita a Lanús), habría minutos para el Matador para que llegue óptimo al Monumental.

El posible XI de Boca para enfrentar a Central Córdoba

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luca Langoni, Guillermo Fernández, Mauricio Benítez, Kevin Zenón; Darío Benedetto y Miguel Merentiel.

Volvió Taborda: los convocados para el Boca vs. Central Córdoba

El entrenador confirmó la nómina de convocados para el encuentro del miércoles, con el regreso del ex-Platense y varias ausencias. En esta lista no están Marcelo Weigandt (en conflicto por su no renovación), Cavani (malestar estomacal), Leandro Brey, Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández y Cristian Medina (sub 23).