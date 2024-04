Oriundo de Lomas de Zamora, Raúl Estévez hizo su estreno en la Primera División del fútbol argentino en 1995 con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Luego de varios años en el Ciclón, tocó el cielo con las manos en el 2001, año en el que conquistó el Clausura y también la Copa Mercosur, aunque esta tuvo su partido final el 24 de enero ya que en diciembre de 2001 hubo un estallido social en Argentina que impidió que se juegue un duelo internacional.

Su llegada a Boca se dio en 2002, cuando el Xeneize pagó por él más de 1,3 millones de dólares, aunque el atacante dijo que solamente se desembolsaron 550 mil dólares. Eso llevó a un escándalo de magnitud en el que hubo serias acusaciones por parte de Roberto Digón -histórico dirigente del club de la Ribera- hacia Mauricio Macri. Más allá de ese conflicto, el Pipa tuvo un correcto rendimiento en Boca y con esa camiseta ganó la Libertadores 2003 y el Apertura del mismo año.

La pelea con el Chipi Barijho

El paso del Pipa Estévez por Boca más que sus goles quedó recordado por un altercado que tuvo con Antonio Barijho en un entrenamiento. El 6 de octubre de 2003, en plena práctica y con Carlos Bianchi al mando, Raúl Estévez y el Chipo Barijho tuvieron un cruce y no quedó ahí ya que llegó hasta la agresión física. Años más tarde, en 2017, el ex atacante de Huracán dialogó con Fox Sports y dijo: “Era un tipo raro, no lo comprendíamos, no me llevaba ni bien ni mal. Era un compañero nada más, pero la pelea fue una calentura del momento, pero no tengo nada en contra de él”.

¿Cómo siguió su carrera?

En 2004 pasó a Botafogo, pero solamente estuvo un semestre allí hasta que regresó al fútbol argentino para jugar en el Colón del Coco Basile. De ahí se fue una temporada a Racing hasta que en 2006 dio el salto al fútbol europeo para jugar en América Coimbra de Portugal. Entre 2008 y 2011 jugó en Chile, primero en la U de Chile y luego en Unión Española. Tras anunciar su retiro, en 2013 volvió al fútbol para jugar en Boca Unidos y en 2015 visitó la camiseta de Barracas Central, club en el que puso punto final definitivo a su carrera.

Su presente como DT

El Pipa estuvo algunos años alejado del mundo del fútbol, pero en 2022 decidió encarar un nuevo desafío como entrenador y, desde entonces, se desempeña en ese cargo en Boca Unidos de Corrientes, equipo que actualmente milita en el Torneo Federal A. El elenco del ex atacante de San Lorenzo y Boca está en el Grupo 4 y lo comparte con gigantes del ascenso del norte del país como Juventud Antoniana y Central Norte de Salta, además de equipos reconocidos como Sarmiento de Resistencia o Crucero del Norte.