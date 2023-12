Boca todavía no sabe quién será su presidente el año próximo, pero el mercado de pases ya es un tema de discusión tanto en la dirigencia de turno como entre los hinchas pensando en la temporada 2024.

Los nombres que más fuerte sonaron en los primeros días de diciembre fueron Éver Banega y Arturo Vidal. El argentino está al caer tras acordar su salida del fútbol árabe, pero lo del chileno se enfrió por sus altas pretensiones económicas. Es así que el Xeneize ya pensó en una alternativa al Rey Arturo: su compatriota Gary Medel.

En ESPN Argentina confirmaron el interés de Boca en poder concretar el retorno del Pitbull en el próximo mercado, pero las chances parecen ser remotas luego de haber entrevistado a Emiliano Díaz, hijo y ayudante de Ramón en Vasco da Gama, en el mismo canal donde surgió la información.

“Gary Medel es un jugador clave para nosotros. De hecho, justo antes de la entrevista estuve hablando con él. No me dijo nada, solíamos escribirnos, pero no me dijo nada. Así que no creo que vaya a salir. Espero que se quede con nosotros”, dijo Emiliano en el programa que conduce Mariano Closs.

Gary Medel se quedaría en Vasco da Gama

La decisión parece ser la más lógica. El club de Río de Janeiro logró la permanencia en Primera División de manera agónica hace algunos días y el Vasco, que está a punto de renovarle a Ramón Díaz, seguirá compitiendo al máximo nivel con el objetivo de clasificar a copas internacionales.

En un club con un futuro prometedor, Medel no tendría motivos para marcharse del cuadro cruzmaltino antes del vencimiento de su contrato en diciembre de 2024. Con un año de vínculo por delante, el chileno seguiría siendo el referente del equipo de Ramón por un tiempo más.