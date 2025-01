El jugador de Boca que no se presentó a la pretemporada

Tras poco más de dos semanas de descanso, Boca inició la pretemporada bajo la conducción de Fernando Gago. Más de 30 jugadores dijeron presente en el predio del Xeneize para hacerse los chequeos y comenzar las tareas físicas. Sin embargo, uno brilló por su ausencia.

Todos los futbolistas con contrato vigente en el club, incluidos los que regresaron recientemente de sus préstamos, tenían que presentarse en Ezeiza. Más allá de una importante concurrencia de profesionales (muchos de ellos no seguirán), quien no estuvo fue Gary Medel.

El chileno no va a ser tenido en cuenta por el entrenador y está buscando resolver su salida. Sin embargo, todavía no hubo acuerdo con el Consejo de Fútbol para desvincularse y su contrato sigue vigente. Pese al vínculo, el futbolista no estuvo en Boca Predio por al mañana del jueves.

El futuro de Medel está lejos de Boca y todo indica que será jugador libre en los próximos días. El Pitbull tiene sobre la mesa una propuesta de Universidad Católica y otras para regresar a Europa. Su ciclo en Brandsen 805 está completamente terminado.

Los pocos minutos de Medel con Gago

Medel no tuvo muchas oportunidades desde el arribo de Gago al club de la Ribera. Fueron apenas 43 minutos repartidos en dos partidos para el bicampeón de América: 28′ ante Lanús y 13′ ante Unión, ambos encuentros correspondientes a la Liga Profesional.

La última vez que el Pitbull fue convocado en Boca fue ante Huracán, partido que vio desde el banco de suplentes. Allí fue protagonista de un escándalo con los hinchas y varios jugadores del Globo (entre ellos su compatriota Rodrigo Echeverría), lo que lo llevaron a ser amonestado pese a no haber sumado minutos. De ahí en adelante, no lo citaron más.

Los números de Gary Medel en su segunda etapa en Boca

En su regreso al Xeneize, el futbolista chileno de 37 años disputó un total de 11 partidos divididos entre la Liga Profesional y la Copa Sudamericana. En los mismos, completó 673 minutos dentro del campo de juego, no marcó goles, no aportó asistencias y recibió 6 tarjetas amarillas.

Sumando su primer paso por la institución, Medel jugó 59 partidos con la camiseta de Boca Juniors, aportando 7 goles y 1 asistencia. Su rendimiento en la vuelta estuvo muy por debajo de las expectativas.