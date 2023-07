¿Otro ex River llega a Boca?: "No está caído al 100%"

Gracias a las ventas millonarias de Mateo Retegui y Luis Vázquez, a la espera de concretar la transferencia de Alan Varela, el mercado de pases de Boca tomó un giro de 180° grados en los últimos días. El Xeneize aceleró por Edinson Cavani, cerró los números de su contrato y todavía planea más incorporaciones pese a la gran inversión recién mencionada. El próximo en caer sería Marcelo Saracchi, quien se someterá a estudios médicos tras aterrizar en Buenos Aires.

Desde el Consejo de Fútbol todavía no dan por cerrada la ventana de transferencias y, según informó Tato Aguilera en TyC Sports, la prioridad a esta hora es la contratación de un volante ofensivo. Hay que recordar que en estas semanas Almirón perdió a dos piezas importantes en esa posición, como son Martín Payero y Óscar Romero, por lo que Boca intentará suplir esas bajas con un nombre de peso.

Claro está, después de trascender la necesidad del Xeneize, la danza de nombres comenzó su ruedo y desde Crónica TV no descartaron la posibilidad de que el Consejo vuelva a apuntar por un jugador surgido en el eterno rival. “Ojo que el otro ex River no está caido al 100% el pase como dijeron”, dijo el periodista Leo Arias a través de su cuenta de Twitter.

Boca se comunicó con Rollheiser

Tal como lo confirmó TyC Sports hace algunos días, desde La Ribera ya hubo comunicación directa para que el exjugador de River se mude a La Boca. Sin embargo, Estudiantes estaría pidiendo alrededor de los seis millones de dólares por el pase del volante ofensivo y, a priori, parece ser una tarifa alta para el Xeneize. De todas formas, no habrá que descartarlo hasta que cierre el libro de pases.

Mercado de pases de Boca Juniors 2023: refuerzos, bajas, rumores y últimas novedades