Valentín Barco ya tuvo su presentación oficial como refuerzo del Brighton. La joya surgida en Boca posó con la camiseta de su nuevo club y dio sus primeras declaraciones para su web oficial. Allí confirmó cuál será el número que utilizará para dar sus primeros pasos en la Premier League.

El zurdo se fotografió con el uniforme de las Gaviotas, pero no tenía ningún dorsal. Sin embargo, en diálogo con la prensa oficial de la institución, reveló que le dieron la posibilidad de elegir y no dudó: utilizará la 19 que usaba en el conjunto de la Ribera.

“Es el que usaba en Boca. Lo uso desde mi debut, así que es muy especial para mi. Acá estaba libre, así que elegí ese”, expresó el joven de 19 años. Cabe aclarar que la 3 que el Colo usa en la Selección Argentina ya estaba ocupada por el brasilero Igor.

Barco se animó a hablar en inglés

Sin ningún tipo de vergüenza, el lateral izquierdo le dejó un mensaje a los hinchas del Brighton en su idioma.

“Hi, my name is Valentín Barco, but they call me Colo. I am from Argentina and I’m 19. Thank you very much Brighton for trusting me. I am very excited to play for this club and in the Premier League, the best league in the world. I am learning English, it’s very important to me to adapt to this country. See you soon, in the stadium. Come on, Brighton”, soltó.

Traduciéndolo al español, lo que dijo fue: “Hola, mi nombre es Valentín Barco, pero me dicen Colo. Soy de Argentina y tengo 19 años. Agradezco a Brighton por confiar en mí. Estoy muy emocionado por jugar en este club y en la Premier League, la mejor liga del mundo. Estoy aprendiendo inglés, es muy importante para mi adaptación a este país. Nos vemos pronto en el estadio. Vamos, Brighton”.

¿Cuánto pagó Brighton por el Colo Barco?

Boca recibió un total de 9,5 millones de dólares libres de impuestos por la transferencia de Valentín Barco a Brighton and Hove Albion.