Boca fue ampliamente superior a Talleres en Mendoza pero no pudo materializar sus situaciones de gol y su dominio en el resultado, ya que si bien logró revertir la derrota inicial que llegó producto de un error defensivo, el encuentro finalizó en un empate 1 a 1 que posteriormente definió al Xeneize como el semifinalista al eliminar al equipo cordobés en los penales.

En dicho encuentro, una de las grandes figuras de Boca y del partido fue Ezequiel Fernández. Equi la rompió siendo el relojito del Xeneize y ordenando al equipo desde la medular compartida con Pol Fernández, en un tándem que cada vez se nota más aceitado y que cada vez funciona mejor. No por nada, Jorge Almirón definió que este mediocampo que además conforman Valentín Barco y Cristian Medina haya sido el elegido para las citas más importantes de este semestre.

Sin embargo, Equi Fernández no pudo terminar el partido ante Talleres por una molestia física que sufrió en uno de sus gemelos, por lo que fue reemplazado por Ezequiel Bullaude a falta de 15 minutos para el final del encuentro. Su imagen con hielo en la zona dolorida despertó preocupación en el Mundo Boca, sobre todo contemplando que faltan menos de tres semanas para la final de la Libertadores contra Fluminense. Para calmar las aguas al respecto, Almirón habló del físico de Equi en la conferencia de prensa post pase a semis de la Copa Argentina.

Sin mucho rodeo, el entrenador de Boca trajo tranquilidad al club de la Ribera al sentenciar: “Lo de Equi es cansancio, es una molestia. Ya venía cargado, él me dijo que no era grave”. Además, contó que pidió salir del campo “por prevención porque estaba cargado”, y también remarcó que no es una cuestión preocupante ya que manifestó que “lo vamos a recuperar pronto”, despejando cualquier tipo de alarma respecto a lo que le sucedió al talentoso volante zurdo de Boca.

De esta manera, y con la recuperación de Marcelo Saracchi -de gran partido ante Talleres- de su molestia muscular, más la incorporación de Luca Langoni a los entrenamientos a la par del grupo, Boca tiene a (casi) todos sus futbolistas en óptimas condiciones a menos de 20 días del duelo en el Maracaná ante Fluminense que definirá al campeón de la CONMEBOL Libertadores. El único que sí será baja es Exequiel Zeballos por la rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos que sufrió en el partido ante Belgrano del pasado martes. El resto, de acá al 4 de noviembre siguen preparándose para el duelo más importante para Boca en los últimos años.

El partido de Equi Fernández ante Talleres en números

En Mendoza, el porteño de 21 años fue líder en casi todas las estadísticas relacionadas al armado de juego y la recuperación de pelota. En concreto, Equi fue:

1° en intercepciones (2, igual que Figal)

2° en toques de pelota (100, detrás de los 103 de Pol Fernández)

2° en pases correctos (79/86 – 92% de efectividad)

2/2 en gambetas

5/9 duelos ganados

6 recuperaciones.

Un señor partido para el ex Tigre.

¿Cuánto vale el pase de Equi Fernández?

En el último año, Equi Fernández tuvo un subidón en su valor de mercado, ya que según el portal especializado Transfermarkt, el pase del volante de Boca pasó de costar 5 millones en octubre del 2022, a un año más tarde valer 7 millones de euros, siendo el tercer futbolista de más valor en el Xeneize detrás de Valentín Barco y Cristian Medina, además de ser el 12° de todo el fútbol argentino.