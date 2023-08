Varela no pudo debutar en Porto... ¿por culpa de Boca?

La salida de Alan Varela de Boca se hizo realidad. El talentoso mediocampista central hizo todo lo que tuvo a su alcance para demorar su vuelo a Portugal, sobre todo para poder decir presente en la serie de CONMEBOL Libertadores 2023 contra Nacional. Luego de la clasificación del Xeneize, el juvenil se marchó rumbo al Porto.

Varela fue presentado oficialmente como refuerzo para los Dragones en los últimos días y la expectativa de los hinchas para su debut oficial fue in crescendo desde el momento del anuncio. Sin embargo, a la hora de dar a conocer la convocatoria, el entrenador Sérgio Conceição no lo incluyó en la nómina y el motivo es insólito.

Según pudo confirmar el medio deportivo portugués O Jogo, a pocas horas del encuentro ante Farense en el Estadio do Dragão, Boca no le hizo llegar al Porto un papel “fundamental” para que Varela fuera habilitado para jugar en la Primera División y, hasta que no llegue, el mediocampista seguirá demorando su debut oficial en los Dragones.

Este no fue el único revés que sufrió Conceição a la hora de armar la lista de citados para el partido de este domingo. Entre el caso Varela, ventas al exterior, sanciones y lesiones, el DT de Porto solo pudo convocar a 19 jugadores y no pudieron completar el banco de suplentes, habitualmente ocupado por nueve atletas.

¿Cuándo debuta Varela en el Porto?

Tras haberse perdido el choque contra Farense por la Primeira Liga, el mediocampista aguarda la finalización de los trámites entre Boca y Porto. De resolverse el tema en estas horas, Varela hará su debut en Europa contra Río Ave este lunes 28 de agosto.

¿Por cuánto fue vendido Varela al porto?

Boca vendió a Alan Varela al Porto por una cifra cercana a los 11 millones de euros, pero podría llegar a recibir 13 millones en total si se cumplen los objetivos firmados en el nuevo contrato del mediocampista. Además, el 20% de una futura venta irá a parar a las arcas del Xeneize.