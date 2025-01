El goleador que sueña con jugar en Boca y le hizo un doblete al Bayern en la Champions

A una fecha del final de la etapa regular de la novedosa UEFA Champions League 2024-25, la gran sorpresa la dio el Feyenoord de Países Bajos luego de propinarle una de las peores goleadas de la historia reciente del Bayern Múnich (3-0) en un torneo que ya conquistó en seis oportunidades.

La inolvidable velada tuvo nombre y apellido: Santiago Giménez anotó los dos primeros goles de la noche en el Stadion Feijenoord y por poco no se llevó la pelota a casa. Fue el cuarto grito para el argentino en la actual Champions en apenas cuatro partidos disputados.

Lamentablemente para Scaloni, el goleador no es elegible para la Selección Argentina debido a que decidió nacionalizarse mexicano para seguir los pasos de su padre, Christian “Chaco” Giménez, futbolista que gano dos Copas Libertadores y una Intercontinental con la camiseta de Boca Juniors.

Pieza titular en la Selección de México, Santi Giménez también reveló que sueña con ponerse la camiseta del Xeneize en algún momento de su carrera. “Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí“, confesó.

“La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca, pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos“.

Claro está, la prioridad para él antes de cumplir su sueño de jugar en la Bombonera es hacerse su nombre en la elite del fútbol y lo está logrando. “Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría”.

Hoy, Giménez está siendo uno de los delanteros latinoamericanos más prolíficos del Viejo Continente y su salida del Feyenoord se rumorea en cada mercado, con fuerte interés de clubes de la Premier League y el Milan, por mencionar algunos posibles destinos.

Messi y la decisión de jugar para México

Chaco Giménez, defendió desde el primer momento la decisión de su hijo de jugar para México a pesar del auge de la Selección Argentina a nivel mundial. “Santi ama venir y defender a su país, México. Por más que haga lo que haga y que esté mal, él siempre va a querer defender a la selección”, dijo.

Incluso, su padre sacó a la luz el llamado que recibió Santi para jugar con Argentina. “Él tuvo la decisión de elegir entre México o Argentina, (Sergio) Batista lo llamó. Pero fue él sólo el que decidió. Criticamos al naturalizado o al que vive acá, pero él dijo que quería defender a México”.

Además, el propio jugador reconoció que le hubiera gustado jugar con Leo Messi pero no se arrepiente de lo decidido. “Yo no miento. Amo a Messi, pero mejor jugar en contra. Me encanta Leo Messi, creo que es el mejor jugador de la historia, pero no iba a tomar la decisión por Messi, la iba a tomar con el corazón. Estoy feliz con la decisión”.

