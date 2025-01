Por qué no juega Vinícius Jr. en Real Madrid vs Brest por la Champions League 2024/25

Este miércoles se cierra la fase de liga de la renovada Champions League, y el vigente campeón, Real Madrid, ya tiene su asegurado su lugar en los 16avos de final. No obstante, buscará un triunfo que, si se dan otros resultados, lo meta directo entre los ocho mejores y en octavos de final.

Eso sí, el merengue deberá enfrentar al sorprendente Brest (13º, con 13 puntos) sin una de sus máximas figuras: Vinícius Jr. El brasileño se perderá el enfrentamiento contra un rival directo por entrar dentro de los primeros ocho equipos de la tabla.

Por qué no juega Vinicius en el Real Madrid

Vinícius Jr. recibió una amarilla en el partido de la séptima jornada de la Champions League vs. RB Salzburgo, por intentar engañar al árbitro del encuentro y simular un penal a favor de su equipo.

Esa fue su tercera tarjeta amarilla en la fase de liga de la Champions -las otras fueron vs. Milan y vs. Borussia Dortmund-, con lo cual alcanzó el límite y la sanción disciplinaria que lo hace perderse el partido ante Brest.

Simuló un penal vs. Salzburgo, se ganó la amarilla y se pierde el partido vs Brest.

Vini jugó seis de los siete partidos del Real Madrid en la Champions, y a pesar de las tres amarillas, acumula 7 goles y una asistencia. El brasileño está sólo por detrás de Lewandowski (9) Y Raphinha (8) en la tabla de goleadores, igualado con el delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy.

Vinicius no convirtió ni asistió en los primeros dos partidos (3-1 vs. Stuttgart, 0-1 vs. LOSC Lille), pero luego se despachó con un hat-trick vs. Borussia Dortmund (5-2), y convirtió el único tanto en la derrota por 3 a 1 vs. Milan. El brasileño se perdió el partido vs. Liverpool por lesión (derrota 0-2), pero regresó con gol y asistencia en el triunfo vs. Atalanta (3-2) y metió otros dos tantos en la goleada ante Salzburgo (5-1).

Vinícius ha estado absolutamente intratable en la Champions League.

Resultados del Real Madrid en la Champions League 2024/25

Real Madrid 3-1 Stuttgart

LOSC Lille 1-0 Real Madrid

Real Madrid 5-2 Borussia Dortmund

Real Madrid 1-3 AC Milan

Liverpool 2-0 Real Madrid

Atalanta 2-3 Real Madrid (1 gol 1 asistencia)

Real Madrid 5-1 RB Salzburg (2 goles)

