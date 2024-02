Es un hecho. CONMEBOL y AFA hicieron oficial que la final de la Copa Libertadores del 2024 se disputará en Buenos Aires, en lo que será la primera vez en Argentina desde que el certamen internacional se juega en una final a partido único.

Sí había sucedido con la Sudamericana, ya que la edición 2020 -en donde ambos finalistas fueron argentinos (Defensa y Lanús)- el encuentro definitivo por el título se jugó en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ahora, para la Libertadores 2024, la sede será Buenos Aires, aunque no se confirmó qué estadio será utilizado para semejante acontecimiento.

Por capacidad y por los rumores previos, el Monumental pica en punta para ser la sede. Sin embargo, desde la organización no hicieron al estadio de River como el oficial debido a que esto se daría si a la final llegan equipos con convocatoria fuerte. El motivo por el que aún no se formalizó es porque puede cambiar el estadio “solo si creen que llegan dos equipos que no agoten entradas“, según añadió como información al respecto el periodista Gastón Edul.

Entonces, además del Estadio Monumental, y teniendo en cuenta que la ciudad elegida es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de no darse en la casa de River Plate, el estadio será otro dentro de la Capital Federal.¿Cuáles serían las posibilidades en este caso? Concretamente, las alternativas principales son 5.

La Bombonera

El estadio de Boca, que posee capacidad para 54.000 espectadores, ha sido protagonista de 11 finales de Libertadores, todas ellas del Xeneize en la época de las definiciones ida y vuelta. En caso de disputarse allí, sería la primera sin presencia del club de la Ribera, ya que durante el 2024 afrontará la Copa Sudamericana.

Estadio José Amalfitani

La casa de Vélez es, junto con la de River, la única mundialista de Capital Federal. Por su historia y su capacidad (49.500 espectadores), el José Amalfitani podría ser una alternativa viable para CONMEBOL en caso que el Monumental no sea sede. Su ubicación, en Liniers cercana a todo tipo de acceso a la ciudad de Buenos Aires, hace que sea un plus pensando en la movilidad de un grupo abultado de hinchas.

Nuevo Gasómetro y Tomás Adolfo Ducó

En caso que no se realice en el Monumental, los estadios de San Lorenzo y Huracán también emergen como posibilidad dentro de Capital Federal. Ambos con capacidad aproximada de 48.000 espectadores, las canchas ubicadas en el Bajo Flores y Parque Patricios respectivamente surgen como alternativas al encontrarse dentro de la ciudad elegida como sede de la final de la Libertadores.

Estadio Diego Armando Maradona

Dentro de los estadios pertenecientes a CABA, el de Argentinos Juniors es el último que cumple con el reglamento de CONMEBOL para ser sede de un partido oficial por su capacidad. Actualmente con aforo disponible de 26.000 personas, pero en pleno proyecto de ampliación y renovación, el Estadio Diego Armando Maradona sería una alternativa notablemente más pequeña que el Monumental o que las demás opciones. Sin embargo, la sede ubicada en La Paternal podría ser la de la final de la Libertadores si los dos equipos que llegan a la misma no poseen público populoso.

Otras alternativas

Si bien CONMEBOL confirmó a la Ciudad de Buenos Aires como sede, no se descarta que, de ser necesario, la final de la Libertadores 2024 se dispute en otra región de Argentina, tal como sucedió con la Sudamericana 2023 que se mudó de Montevideo a Punta del Este.

En caso que esto suceda, emergen como otras alternativas el Estadio Único de La Plata, el Cilindro de Avellaneda y el Estadio de Independiente, entre otros posibles.