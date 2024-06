A pocos días del inicio de la Eurocopa de Alemania 2024, que se llevará a cabo entre el viernes 14 de junio y el domingo 14 de julio, en las redes sociales se viralizó una canción hecha por los hinchas de la Selección de Escocia que está muy relacionada con Argentina y sus costumbres.

Es que, con el ritmo de “La Mano de Dios”, canción de Rodrigo Bueno en homenaje a uno de los mejores futbolistas de la historia como lo fue Diego Armando Maradona, los escoceses hicieron una canción para apoyar a su seleccionado que va en búsqueda de su primer título continental.

La misma, está hecha en relación a esta Eurocopa, nombrando a algunos de los jugadores estrellas que tienen en el plantel, así como también a Steve Clarke, su entrenador principal, y asegurando que sin Escocia no habrá fiesta en tierras alemanas, donde se disputará el certamen.

Quien creó este tema, fue la Tartan Army de Escocia, que son los fanáticos de la selección de fútbol de este país, y que han ganado premios de varias organizaciones por su comportamiento amigable y su labor caritativa. Sin embargo, también han sido criticados en ocasiones por aspectos de su comportamiento, como exhibicionismo indecente y burlas de “God Save the Queen”.

Al ser una canción viralizada en las redes, por el momento no se escuchó a la misma dentro de un estadio, aunque podría ser cantada ya sea en el amistoso que disputará Escocia contra Finlandia, o en los encuentros que dispute por el Grupo A, que comparte junto a Alemania, Hungría y Suiza.

La letra de la canción de la Selección de Escocia

We aint no Argentina Nosotros no somos de Argentina

But we’ve got Pero tenemos a

John Mcggin (x3) John Mcggin

And Robbo out on the wing Y a Robbo en la banda

On the wing (x2) En la banda

No Scotland no party Sin Escocia no hay fiesta

Steve Clarks tartan army La Tartan Army de Steve Clarks

And even if we don’t win Y aunque no ganemos

We will win (x2) Nosotros vamos a ganar

We’ll boogie on in Berlin Seguiremos bailando en Berlín

In Berlin (x2) En Berlín

No Scotland no party Sin Escocia no hay fiesta

Steve, Clarks Tartan Army La Tartan Army de Steve Clarks

El fixture de Escocia en la Eurocopa

Fecha 1: Alemania vs Escocia – Viernes 14 de junio a las 16:00 horas

Alemania vs Escocia – Viernes 14 de junio a las 16:00 horas Fecha 2: Escocia vs Suiza – Miércoles 19 de junio a las 16:00 horas

Escocia vs Suiza – Miércoles 19 de junio a las 16:00 horas Fecha 3: Escocia vs Hungría – Domingo 23 de junio a las 16:00 horas

*Horarios de Argentina

El día que en Escocia cantaron por Argentina

El pasado 2 de abril, día en el que se conmemoró un nuevo aniversario a los veteranos y los caídos en la Guerra de Malvinas, jugando para el Celtic, el lateral izquierdo Alexander Bernabei, marcó un gol para darle la victoria a su equipo, y en forma de agradecimiento, comenzaron a ovacionarlo al ritmo de “Argentino, argentino”.