Una de las máximas promesas del fútbol argentino es Alejo Véliz, el delantero que supo destacar en el fútbol local con Rosario Central y con la camiseta de la Selección Argentina en las divisiones juveniles. En julio fue comprado por el Tottenham inglés, pero podría dejar la Premier y emprender rumbo hacia la Serie A.

Desde Italia estarían interesados en el centrodelantero de 20 años, que podría salir a préstamo de los Spurs en busca de los minutos que no ha tenido en esta primera media temporada en Europa.

De acuerdo a lo que informa el medio italiano CalcioMercato, el equipo que buscaría a Alejo Véliz es el Bologna, una de las revelaciones de la Serie A en lo que va de temporada.

En sus primeros once partidos, Bologna ha sumado 18 puntos, y se ubica sexto, producto de cuatro victorias, seis empates y apenas una derrota. Está a 10 puntos del líder, Inter de Milán, y a sólo uno de puestos de competiciones europeas.

Cuál sería el rol de Véliz en Bologna

Según reportan desde Italia, el Bologna buscaría a Alejo Véliz para ser el delantero suplente del equipo, por detrás del neerlandés Joshua Zirkzee, que lleva 3 tantos anotados en la presente campaña. Principalmente con la especulada venta de Sydney van Hooijdonk, hijo del histórico futbolista del seleccionado holandés, Pierre van Hooijdonk.

Los números que destacan sobre Alejo Véliz proceden principalmente de su etapa con Rosario Central, donde convirtió 19 goles en 62 partidos con la camiseta del canalla.

El presente de Véliz en Tottenham

Véliz hoy por hoy es la tercera opción en el centro del ataque del Tottenham, por detrás tanto de Heung-Min Son como de Richarlison, y con nombres como Brennan Johnson, Dejan Kulusevski y Manor Solomon, como opciones prioritarias para Ange Postecoglou.

Desde su llegada a los Spurs, Véliz apenas ha sumado minutos en los partidos contra Liverpool, Luton Town y Fulham, entrando sobre el cierre en cada uno de ellos.

No obstante, esto no tomó por sorpresa a nadie, ya que Ange Postecoglou ya había avisado que no tendría demasiados minutos en el inicio de la campaña: “A Alejo Véliz le va a tomar un tiempo, tiene que asentarse. Es un chico joven, es un nivel bastante diferente. Invertimos por él pensando en el largo plazo, pero no esperaría que viera minutos en la primera parte de la temporada”, declaró el entrenador de los Spurs en agosto.

Tottenham pagó 15 millones de euros por Alejo Véliz, y el delantero firmó contrato con los Spurs hasta 2029, por lo que una salida a préstamo podría ser una opción para que comience a agarrar rodaje en el fútbol europeo, antes de ganarse un lugar en el equipo que hoy por hoy pelea la Premier League mano a mano contra el Manchester City.