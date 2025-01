Escándalo en Milan: tras ganarle agónicamente a Parma, tuvieron que separar al DT y al capitán

Domingo caliente en la Serie A. Milan recibió a Parma con la obligación de ganar para no quedar fuera de la zona de clasificación a las copas, mientras que el visitante necesita sumar de manera imperiosa para alejarse de los puestos de descenso. Fue una jornada que tuvo cambios en el marcador, emociones sobre el final y también un detalle que no pasó inadvertido en absoluto: Sérgio Conceiçao -DT del Milan- quedó cara a cara con Davide Calabria, el capitán del equipo, una vez consumada la agónica victoria.

Todo comenzó mal para Milan que a los 24 minutos del primer tiempo lo perdía 1 a 0 gracias al tanto de Matteo Cancellieri, pero antes del cierre del primer parcial, lo igualó Christian Pulisic de penal. A los 35 minutos del complemento apareció Enrico Del Prato para poner en ventaja al visitante, pero a los 92 lo igualó Reijnders y a los 95 lo dio vuelta Chukwueze para desatar la locura en San Siro. Con esta victoria, el Rossonoero se mantiene en el sexto puesto -zona de clasificación a la Europa League- y quedó a tres unidades de la Juventus que viene de caer ante Napoli, el líder del certamen.

Conceiçao y Calabria cara a cara

A Davide Calabria no le había gustado nada ser reemplazado cuando el partido estaba 1 a 1, pero no dijo nada hasta que terminó el partido y, mientras todo el banco de suplentes corría para celebrar la victoria con los que estaban dentro del campo de juego, una palabra desató la locura. Conceiçao fue a buscar a Calabria, pero algunos jugadores se metieron en el medio e impidieron que el escandalo sea mayor. Más allá de eso, las cámaras de la transmisión oficial capturaron el momento y dejaron expuesto que no todo está bien en el vestuario del Rossonero.

¿Qué dijo Calabria sobre su cruce con Conceiçao?

“Fue un malentendido, cosas que pasan en el campo. Ambos queríamos ganar, había mucha adrenalina, nos aclaramos y está todo solucionado. Ver las imágenes ahora incluso me hace gracia. Pido perdón por lo ocurrido, pero lo importante es haber ganado”, afirmó Davide Calabria al ser consultado por su cruce con el entrenador.

Davide Calabria ante Parma. (Foto: Getty).

