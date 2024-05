La experiencia de Marcelo Gallardo en Al Ittihad duró apenas unos meses. Los resultados no acompañaron, el contexto parecería no haber sido propicio para que el Muñeco pueda trabajar como lo hizo en River y la mala relación con Karim Benzema fueron determinantes para que el oriundo de Merlo sea despedido.

Pocas horas después que se hizo pública la noticia, dos importantes equipos aparecieron como posibles destinos de Marcelo Gallardo en lo inmediato. La temporada en las principales ligas del mundo está por llegar a su fin y el recambio de entrenadores es moneda corriente. Los dos equipos que estarían interesados en el Muñeco con Milan y Sevilla.

Tuttosport, prestigioso medio italiano, indica en su sitio web que Marcelo Gallardo tiene dos ofertas sobre la mesa, que una de ellas es del Milan y que el Muñeco dejó Al Ittihad por sus problemas con Karim Benezema. Dentro de la nota se refiere a la salida de Pioli del Rossonero al finalizar la temporada, a la cual solamente le quedan dos fechas y también resalta que el otro equipo interesado en el ex director técnico de River es el Sevilla de España.

Una cifra elevada para salir de Al Ittihad

Si bien es un hecho que Marcelo Gallardo no continuará siendo director técnico de Al Ittihad, todavía restan definirse algunos detalles no menores: la parte económica. Según informó Tuttosport, el Muñeco había firmado un contrato por unos 22 millones de dólares y si bien no especificó cuánto dinero recibirá por la recisión de su contrato, los italianos estimaron un monto sumamente elevado.

¿Qué desafíos tendría Gallardo en Milan?

El fútbol italiano se vio resentido en los últimos años en líneas generales. Lógicamente, Juventus, Inter y Milan son equipos más que respetables cuando salen a jugar por competiciones europeas, pero la realidad es que en los primeros planos europeos suelen aparecer equipos ingleses, españoles y alemanes hoy en día. Milan jugará la Champions League en la próxima temporada y, en caso de agarrar, Gallardo tendrá el desafío de volver a llevar al Rossonero a los primeros planos del Viejo Continente. Por otra parte, será otro objetivo ser campeón de la liga italiana.