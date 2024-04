Con un gol sobre la hora del portugués Bernardo Silva, en el Estadio de Wembley, con Julián Álvarez como titular, el Manchester City, venció por 1 a 0 al Chelsea, y de esta manera logró la clasificación a la final de la FA Cup, en donde se enfrentará ante el ganador de la llave entre Coventry City y Manchester United.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del elenco ciudadano, el español Pep Guardiola, habló en conferencia de prensa, en la que hizo una fuerte crítica por los pocos días de descanso que tuvo su equipo luego de la eliminación en la UEFA Champions League a manos del Real Madrid.

“Es inaceptable jugar hoy. Sinceramente, no es normal. Sé que este país es especial por muchas cosas, pero lo es por la salud de los jugadores. No sé cómo hemos sobrevivido hoy. No lo entiendo”, comenzó con su queja Guardiola, ya que tan solo tuvo 4 días para preparar este encuentro.

Y agregó con su crítica, al decir que este partido se podría haber jugado mañana: “La gente no puede entender el golpe en la cara que nos da estar fuera de la Liga de Campeones. ¿Por qué no darnos un día extra si Manchester United, Chelsea y Coventry City no jugaron entre semana?”.

Por último, cerró su descargo con un mensaje para las emisoras de televisión, acusándolos de ser quienes manejan los horarios de cada partido, confirmando que no hablará con ellos: “Para las emisoras… Vale, no me pregunten. Tengo que hacer cosas extra después del partido porque no voy a hacerlo”.

Manchester City quiere renovar el contrato de Pep Guardiola

El entrenador español tiene vínculo con el Manchester City hasta el 30 de junio del 2025, y es por eso que desde la dirigencia del elenco inglés tomaron la decisión de ofrecerle la renovación de su contrato una vez que finalice esta temporada, en la que buscan ganar la FA Cup y la Premier League.

“El técnico español aún no ha tomado una decisión sobre el gigante de la Premier League“, agregó el periodista especializado en mercado de pases, Ekrem Konur, quien fue el que sacó a la luz esta información, sobre la posible renovación de Pep Guardiola con el equipo citizen.

Las estadísticas de Pep Guardiola al frente de Manchester City

Desde que llegó a Manchester City hasta la actualidad, fueron 464 los partidos que dirigió Pep Guardiola: consiguió un total de 343 triunfos, 57 empates y 65 derrotas.