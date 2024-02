En pleno show en el Cosquín Rock, Lali Espósito sorprendió haciendo una referencia futbolera. Eligió al 5 de Cambaceres. En realidad, pudo ser cualquier otro. No le puso nombre, no lo imaginó en su cabeza. Fue su respuesta espontánea a un grito de sus fanáticos. “¡Diosa!”, escuchó. Agotada por el esfuerzo físico que le estaba demandando una presentación en la que nunca dejó de bailar, se despachó con la comparación sin tener en cuenta que iba a llegar a oídos de Issa Sane, futbolista de padres senegaleses que es el actual dueño del número en cuestión.

“Tenemos un aire, Lali”, respondió el jugador de 21 años a través de una historia de Instagram que acompañó de una foto suya jugando para el equipo de Ensenada. “No lo esperaba, pero me pone contento que alguien como Lali me haya nombrado. Me gusta su música. Es una genia”, se encargó de expresar más tarde en una entrevista concedida a TN Deportivo.

Issa Sane comenzó a jugar en Berazategui, haciendo en 2021 su debut como profesional. Recién este año se sumó a las filas de Cambaceres, para afrontar la nueva temporada de Primera C en la que el equipo ha cosechado dos empates en sus primeras dos presentaciones.

“Vi el video en el vestuario, justo antes de entrar al partido (igualdad 2-2 ante Muñiz) y me empezaron a cargar mis compañeros. Como estábamos por jugar un partido importante, en ese momento no le presté tanta atención”, agregó sobre el curioso episodio del que le tocó volverse protagonista.

Sane contó que su papá llegó a Argentina en el 2000 y que un año más tarde lo hizo su mamá. Él nació en 2002, meses después que la Selección de Senegal dejara una gran sensación en el Mundial de Corea y Japón, derrotando a Francia en fase de grupos y accediendo a cuartos de final después de dejar en el camino a Suecia.

“Soy futbolista por mi viejo; él también jugó, pero no llegó a ser profesional, yo siempre lo iba a ver”, contó. Y pese a sus raíces senegalesas, se definió: “Soy más argentino que el mate y el asado juntos”.