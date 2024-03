El mediocampista central de Newell’s, Franco Díaz, no está pasando su mejor momento desde que llegó al club rosarino, debido a que en las redes sociales se viralizó un video en el que afirma que es hincha de Rosario Central, el clásico rival de la Lepra.

Debido a esto, desde la dirigencia leprosa tomaron cartas en el asunto y tomaron fuertes decisiones con respecto al futuro del futbolista que se encuentra a préstamo en la institución proveniente de Vélez, y que tiene contrato vigente por una temporada, con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de este año.

La primera de estas decisiones, fue apartarlo de la convocatoria para el partido por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el que Newell’s venció por 2 a 0 a Ferrocarril Midland, a pesar de que en la semana fue probado por el entrenador Mauricio Larriera como posible titular.

Además de esto, según lo informado por el medio rosarino La Capital, la dirigencia de Newell’s también le impuso un castigo de carácter económico que el mediocampista central de 23 años deberá abonar a la institución.

Por otro lado, TyC Sports también agregó que algunos dirigentes del equipo rosarino evalúan la posibilidad de rescindirle su contrato, ya que estos dichos de Díaz generaron mucho revuelo dentro de los hinchas de la Lepra, quienes en las redes sociales pidieron que no vuelva a jugar en el club.

En caso de que se llegue a un acuerdo para la rescisión del contrato, el volante surgido de las divisiones inferiores de Temperley, deberá regresar a Vélez, el club dueño de su pase, donde tiene vínculo vigente y allí sería evaluado por el entrenador Gustavo Quinteros para ver si será tenido en cuenta o no.

El descargo de Franco Díaz en las redes sociales

“Hay un video circulando que no es mi forma de pensar ni de sentir. No me di cuenta que me estaban grabando, fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto. Lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell’s, que estoy muy contento en el club más grande del Interior y que eso del video no es algo cierto. No es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”, comentó con un video en su cuenta de Instagram.