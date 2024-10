Qué canal pasa Aldosivi vs. San Telmo: TyC Play en VIVO

Este sábado se define al finalista de la Zona 2 de la Primera Nacional de cara al gran partido ante San Martín de Tucumán que definirá al primer ascendido a la Liga Profesional 2025. Con 5 equipos con chances matemáticas, la jornada se celebrará en simultáneo desde las 15.05.

Aldosivi tiene 61 puntos, dos menos que los líderes Deportivo Madryn y Chicago por lo que solo le sirve ganar ante San Telmo en Mar del Plata. Justamente Telmo tiene 62 puntos y también buscará el triunfo para soñar con el primer puesto.

El encuentro se podrá seguir gratis y en vivo por la web de TyC Sports Play sin interrupciones ni publicidad . Aunque, el canal de TyC Sports estará transmitiendo junto al resto de los encuentros con pantalla dividida.

El duelo comienza a las 15.05 y el árbitro es Andrés Merlos. Además, cabe recordar que en esta categoría no hay VAR.

Tabla de posiciones en vivo

Los partidos de la zona 2

15:05 Colón vs. Dep. Madryn

15:05 Estudiantes (RC) vs. Atlético Rafaela

15:05 Aldosivi vs. San Telmo

15:05 Mitre (SdE) vs. Chaco For Ever

15:05 Gimnasia (S) vs. Defensores de Belgrano

15:05 Gimnasia (M) vs. Almagro

15:05 Nueva Chicago vs. Brown (A)

Cómo se definen los ascensos

El primer ascenso se define con una final entre los dos mejores de cada zona, San Martín de Tucumán fue el mejor de la Zona 1 y resta definirse el de la 2.

Mientras que el segundo se dirime con un Reducido entre el segundo y el octavo de cada zona, sumado al perdedor de la final. La primera instancia del Reducido es a partido único, en cancha del mejor ubicado en la tabla y con ventaja deportiva (es decir que al visitante solo le sirve ganar).

El resto de las fases, excluyendo la final en cancha neutral. son de ida y vuelta; Y el mejor ubicado en la tabla definirá en su estadio y con ventaja deportiva en caso de igualdad en los 180 minutos.