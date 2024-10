El escándalo de la Selección de Uruguay luego de las palabras de Luis Suárez para Marcelo Bielsa sigue sumando voces. Esta vez, quien se refirió a este tema fue Sergio Goycochea, que bancó al director técnico y puso en tela de juicio las explosivas declaraciones del delantero.

“Si yo quiero arreglar algo y me importa tanto la Selección Uruguaya, lo hablo adentro y hacemos una reunión. Le digo a Bielsa: ‘A usted le dicen ‘Loco’ y tiene sus métodos, pero me parece que no estamos encajando. ¿Cómo lo solucionamos?’. Después Bielsa decidirá si sigue por ese camino o cambia”, comenzó lanzando la gloria de la Selección Argentina en De Fútbol Se Habla Así.

Y continuó: “¿Suárez puede hablar? Puede hablar. Está en todo su derecho de hablar. Sorprende mucho porque no es un tipo que sale a hablar 10 años después. Es alguien que hace 60 días estaba adentro. Lo que yo digo es… ¿con qué objetivo? ¿Ayudar a la Selección de Uruguay? ¿A qué?“.

“Ahora en el vestuario se empiezan a mirar todos, eh. Lo que dijo Lucho algunos lo ratifican, otro dice que sí pero hay cosas que arreglar, otros que no y hay que hacer una reunión para arreglarlo puertas adentro. Hay que ver cómo queda ese vestuario”, concluyó.

¿Qué había dicho Suárez?

Hace unos días, Luis Suárez dialogó con De Fútbol Se Habla Así y apuntó contra Marcelo Bielsa, a quien cuestionó por su accionar para con el plantel: “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”.

Además, agregó: “A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ´muchas gracias´”, concluyó el Pistolero.

Cuándo juega la Selección de Uruguay

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa chocará ante Perú este viernes 11 de octubre a las 22:30 (hora de Argentina) en condición de visitante. Tras esa cita, volverá a la acción 4 días más tarde, cuando reciba a Ecuador el martes 15 a las 20:30.