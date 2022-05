Darío Barassi, actualmente conductor del exitoso programa de El Trece "100 argentinos dicen", confirmó la noticia de que será papá por segunda vez junto a su esposa Lucía Gómez Centurión. En el programa de LAM, conducido por Ángel de Brito, envió un audio agradeciendo la paciencia que tuvieron para dar a conocer la llegada del nuevo bebé y reveló algunos detalles del embarazo.

“Estamos chochos, felices. La verdad que una noticia que nos sorprendió un poco, porque estábamos con la idea tomada de ir por otra criatura, pero se nos dio esta vez bastante rápido, porque pasaron tres meses desde que decidimos y apareció el test positivo, así que estamos re contentos. Luli está llevando el embarazo perfecto, está todo bárbaro”, contó Barassi.

Además, se refirió a la reacción que tuvo su hija: “Ya le contamos a la Pipi que por momentos está muy contenta y por otros no tanto, pero ahí vamos". Y añadió: "Quería que tengas la primicia vos, porque tuviste mucho don de gente y mucho profesionalismo, te enteraste muy temprano y tanto vos como mi amiga Pía Shaw, los dos me escribieron y les pedí por favor que me bancaran porque yo soy muy cauto y muy cagón".

Antes de finalizar una nueva edición de LAM en la pantalla de América TV, De Brito reveló además el sexo del bebé en camino: “Va a tener otra nena, el nombre todavía no lo tienen definido, pero hay uno que va ganando la pulseada”.

Darío Barassi estará con su esposa en los Martín Fierro 2022

Darío Barassi contó ahora la noticia ya que Lucía tiene pancita y lo estará acompañando en la entrega de los Martín Fierro que se llevará adelante el próximo 15 de mayo. Recordamos que está nominado en la categoría "Revelación" y "Labor conducción masculina".