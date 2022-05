El Hotel de los Famosos, uno de los programas más vistos de El Trece, tuvo una nueva gala de eliminación este lunes 9 de mayo: se enfrentaron Walter Queijeiro y Locho Loccisano en el desafío para definir quién debía abandonar el reality.

+Cuándo se cobra el aguinaldo 2022 y cómo calcular el monto que te corresponde

En el cruce de "La H" tuvieron que desatar unos nudos, juntar seis bolas en total y luego embocar tres de ellas en distintos agujeros. El ganador finalmente fue Locho, quien tuvo a toda la platea de los compañeros en contra, pero igualmente se impuso ante las adversidades y le sacó una gran ventaja al periodista deportivo.

+Mambrú se reunió a 20 años del gran éxito: cómo fue el encuentro entre los cantantes

"La verdad que era difícil. Hoy le contaba a Caro de venir a un reality, donde hay gente distinta. Mi mamá cuando lo vio me dijo ‘es un programa para solteros’, y este programa refleja un poco la magia de la televisión”, dijo Walter Queijeiro antes de irse. Y añadió: “Que la gente esté en la casa hinchando por Locho o haciendo fuerza para que pierda, o que le tengan bronca al Chanchi o que se encariñen con el Chanchi, eso no lo logra ni la radio, ni los diarios ni las redes. Gracias, pagué todas las extras y no tengo ni toallas ni jabones”.

Locho, por su parte, advirtió que esta semana tratará de pasar más desapercibido para comenzar a reconstruir la relación con el resto de los participantes: "Voy a estar con perfil bajo, vamos a ver qué pasa".

+El Hotel de los Famosos: último programa emitido

El Hotel de los Famosos: los participantes fuera de juego

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya y Pato Galván, Silvina Luna y Walter Queijeiro.