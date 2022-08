Florencia Peña, quien actualmente trabaja en la obra de teatro "Network" y en el programa "La Put... Ama" de América TV, recuperó su Instagram (@Flor_de_p), en el que tiene más de 4.000 publicaciones y seis millones de seguidores. De esta forma, la reconocida actriz y conductora argentina dejaría de usar su cuenta de respaldo (@Soyflorpe) que abrió en las últimas semanas.

Cabe señalar que Instagram había cerrado su cuenta por algunas "fotos sexys que infringen la convivencia en esta hermosa comunidad que es Instagram", según había explicado Flor Peña. Sin embargo, lejos de quedarse con los brazos cruzados, comenzó a generar una campaña para que le devuelvan su usuario oficial e incluso llegó a hablar con el CEO de Instagram Latinoamérica.

“Me dijo que no me van a devolver la cuenta. Son ocho años de un trabajo muy arduo, es mi canal de comunicación directo con la gente, son 6 millones de seguidores. Toda mi vida, mi historia artística puesta ahí adentro”, había anunciado en su cuenta de respaldo hace algunos días. Y añadió: "Obviamente, voy a hacer de todo para que me lo devuelvan. Voy a ir hasta las últimas consecuencias para demostrarle a Instagram cómo fue arbitrario conmigo”.

+¿Por qué le habían cerrado la cuenta a Flor Peña?

Flor Peña había comentado, mediante un video, por qué le cerraron su cuenta oficial: “Mis fotos sexis, que ya casi a esta altura son fotos infantiles, son las que molestan, son las que infringen mi relación con la comunidad dentro de Instagram".