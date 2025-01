Vince Carter eligió entre Michael Jordan y LeBron James como el mejor jugador de la historia de la NBA: “Imparable”

Más allá de ser considerado uno de los mejores escoltas de los últimos tiempos en toda la NBA, y de su recuerdo como el mejor volcador de la historia de la liga, Vince Carter se ha dado el lujo de estar en el selecto grupo de jugadores que enfrentaron a Michael Jordan y a LeBron James durante su carrera.

El nacido en Florida pasó con gloria por franquicias como Toronto Raptors y New Jersey (después Brooklyn) Nets en sus primeros 11 años como profesional, de 1998 a 209, pero en total vistió camisetas de 8 equipos (Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y Atlanta Hawks completan su historial) hasta que se retiró en 2020.

Debido a que integró la liga a fines del siglo XX, Carter llegó a la NBA la temporada en la que Jordan decidió retirarse por segunda vez, luego del segundo three-peat obtenido con Chicago Bulls. Sin embargo, cuando MJ anunció una vez más su regreso, esta vez en Washington Wizards, Vince lo pudo enfrentar cuando él aún jugaba para Toronto. Luego, desde el 2003 -cuando LeBron llegó a la liga- hasta su retiro en 2020, ambos se enfrentaron constantemente.

En este sentido, hace unos años, cuando apenas había decidido alejarse de las canchas como basquetbolista, a Carter le preguntaron acerca del mejor jugador de todos los tiempos en la NBA. Entre Jordan y LeBron, se quedó con MJ.

A modo de justificativo, dialogando en The All The Smoke Podcast, el escolta comenzó: “No es una falta de respeto hacia nadie porque todos son geniales y no hay que discutir porque todos tienen su opinión. Por eso tenemos que preguntarnos: ¿qué reglas estamos usando para decirle al mejor de todos los tiempos?“.

Sin rodeos, dio su veredicto final: “Si hablamos de las reglas actuales, Michael Jordan, que era golpeado y magullado cada vez que corría alrededor de una pantalla o penetraba la pintura, sería imparable. Bajo las reglas actuales, ni siquiera podrían tocarlo“. Para Carter, Jordan hubiese sido incluso mejor en estos tiempos que en los que jugó.

Para despejar dudas, Vince Carter dio su top 3 histórico e incluyó a Jordan y LeBron James

Por si aún quedaban dudas de quien es el GOAT de la NBA para Vince Carter, en la misma entrevista realizada en 2020 dio su top 3 histórico y dejó un detalle claro antes de darlo: “Jugué contra los 3”, expresó. Luego, avanzó a dar los nombres uno por uno: “Tuve la oportunidad de jugar contra Michael Jordan, Kobe Bryant y LeBron James. Pude verlos a todos de forma más cercana. Tengo que elegir primero a MJ, luego a Kobe y, por último, a LeBron“.

Todos los premios que logró Michael Jordan, el mejor de la historia para Vince Carter

6 veces campeón de la NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

(1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) 6 veces MVP de las finales (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

(1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) 5 veces MVP de la temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

(1988, 1991, 1992, 1996, 1998) 14 veces All-Star (no participó en el de la temporada 1985-1986 por lesión)

2 medallas de oro olímpicas (Los Ángeles 1984, Barcelona 1992)

Mejor defensor del año (1988)

Rookie del año (1985)

11 veces en el mejor quinteto de la NBA (10 en el primer equipo, 1 en el segundo)

9 veces en el mejor quinteto defensivo de la NBA (todas ellas en el primer equipo)

ACC Men’s Basketball Player of the Year (1983-84)

Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos (Caracas, 1983)

Deportista del año (Sports Illustrated, 1991)

Elegido uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA en 1996

Miembro del Basketball Hall of Fame (clase 2009)​

Elegido en el Equipo del 75 aniversario de la NBA en 2021

Los logros más grandes de LeBron James

Máximo anotador de la historia de la NBA desde 2023

desde 2023 Máximo anotador de la historia de Cleveland Cavaliers

Drafteado número 1 en 2003 por Cleveland Cavaliers

4 veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020)

(2012, 2013, 2016, 2020) 4 veces MVP de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020)

(2012, 2013, 2016, 2020) 4 veces MVP de las finales de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020)

(2012, 2013, 2016, 2020) 4 medallas olímpicas (3 de Oro -Beijing 2008, Londres 2012, París 2024 y una de Bronce – Atenas 2004)

Bronce en el Mundial de Básquet FIBA de 2006

20 veces All-Star (2005 – 2024 de manera consecutiva)

Máximo anotador de la temporada (2008)

Máximo asistente de la temporada (2020)

20 veces en el mejor quinteto de la NBA (13 en el primer equipo, 3 en el segundo y 4 en el tercero)

6 veces en el mejor quinteto defensivo de la NBA (5 en el primer equipo, 1 en el segundo)

Rookie del Año en 2004

Elegido en el Equipo del 75 aniversario de la NBA en 2021

Publicidad

Publicidad

