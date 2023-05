El tema que no quiso tocar Demichelis tras la goleada a River: "No pierdo tiempo en eso"

River recibió en Brasil la peor goleada de su historia en la CONMEBOL Libertadores. Fluminense, en estado de gracia, lo aplastó con un contundente 5-1 (Germán Cano x3) y estiró su diferencia en la tabla del grupo, el cual tiene al Millonario, The Strongest y Sporting Cristal con las mismas tres unidades.

Llegado el momento de la conferencia de prensa, Martín Demichelis se mostró autocrítico con las decisiones que tomó en el segundo tiempo. "Me hago cargo de los cambios. Lo dije incluso en las buenas, que a veces salen y a veces no salen. Quité a un marcador central para presionar con seis hombres. Estábamos bien físicamente para hacer esa presión", declaró el entrenador después del encuentro.

Para muchos, el arbitraje de Esteban Ostojich fue determinante para torcer el rumbo del partido a favor del Flu. Sin embargo, cuando a Micho le consultaron por las decisiones del juez principal, el DT mantuvo la misma línea que viene sosteniendo desde que se hizo cargo del plantel profesional de River.

"No soluciono nada hablando del arbitraje. Tuve mis sensaciones en el campo. La jugada de Felipe (Melo) no la volví a ver. De verdad, no pierdo tiempo en eso. Tuvo la mano ya amonestado y otra similar a la de Leandro (González Pirez). Hubo jugadas muy permisivas y para nosotros muy rigurosas", sostuvo Demichelis que, sin quererlo, soltó un "palo" para el árbitro uruguayo.

Ahora, con la cabeza en Boca, el Millonario volverá hacia a Argentina para recargar energías y retomar los entrenamientos. Son dos partidos en fila sin victorias para La Banda, racha que querrá romper el próximo domingo en el Monumental cuando se dispute el Superclásico. Qué mejor momento para despegar que ese...