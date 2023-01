En su segunda presentación en el año, River venció a Millonarios de Colombia por 2 a 0, con goles de Emanuel Mammana y Miguel Borja, de penal, dándole confianza al equipo de Demichelis que continúa la pretemporada por la senda del triunfo.

Una vez finalizado el partido, el entrenador del Millonario habló en conferencia de prensa, y uno de los puntos que tocó fue el de los lesionados del plantel, entre los que están Matías Suárez, Nicolás De La Cruz, Paulo Díaz y Hector David Martínez.

Referido a este tema, el entrenador declaró: "Es evidente que algunos para la primera fecha no van a estar. Desde mi exigencia el que no esté bien físicamente o que no lleve una cierta cantidad de días dentro del grupo entrenando a la par, con la intensidad que va agarrando el grupo que inició desde el día uno, seguramente va a estar más retrasado en las posibilidades".

Y agregó: "Mi labor como la del cuerpo médico es trabajar para que cada uno de los retrasados evolucione día a día. Estamos para intentar ayudar en la evolución de los lesionados, que siempre es una fase muy difícil para el jugador".