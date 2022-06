En el estadio José Amalfitani, River tuvo uno de sus peores partidos del año ante Vélez. Es que si el Fortín hubiera estado más fino en la definición, el Millonario podría haber quedado al borde de la eliminación, incluso con el partido de vuelta en el Monumental la próxima semana. Pero para no entrar en lo contrafáctico, los dirigidos por Alexander Medina se quedaron con el triunfo de local por 1 a 0 gracias al gol de Lucas Janson de penal, el cual llegó debido a un error garrafal de David Martínez, uno de los puntos más bajos del equipo de Núñez.

+ ¡Descargá la app de Bolavip y ganate la camiseta de la Selección!

Y si bien aún queda el partido de vuelta de los octavos de final el próximo miércoles, Marcelo Gallardo tendrá que ajustar varias clavijas en aquel duelo, ya que Vélez en la ida fue ampliamente superior y lo dominó durante los 90 minutos debido al gran planteo táctico de Alexander Medina y la casi perfecta ejecución de los futbolistas fortineros.

Justamente el entrenador de River fue el primero en remarcar los errores de su equipo en este encuentro, ya que fue fulminante con una durísima autocrítica, en la que sentenció: "Cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones, jugamos mal. Somos conscientes de que tenemos que mejorar porque la serie, gracias al resultado, está abierta. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos la semana que viene cambiar la imagen del partido de hoy".

Así si bien manifestó que el partido fue "muy incómodo para jugar" y destacar la labor de Vélez para hacerlos sentir de esa forma, el Muñeco se mostró ilusionado por la revancha al afirmar que "lo positivo es el resultado, que es una ventaja mínima y debemos mejorar muchísimo".

Por último, atizbó sobre la vuelta: "Podemos dar vuelta la serie, claramente, somos consiente de lo que hicimos hoy, autocríticos, este partidos nos va a enseñar mucho para lo que se puede presentar la semana que viene. Pero va a ser un partido distinto porque entendemos que no podemos jugar como hoy". Pero, para cerrar, volvió a criticar el rendimiento de River en el Amalfitani con una sepultante frase: "Me voy con la sensación de que no recuerdo en todos estos años haber sentido en un partido de Copa Libertadores, en una serie inicial, esta sensación de que no estuvimos. Con esa sensación me voy". Durísimo.