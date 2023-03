En un partido con polémicas por la intervención del VAR, River se llevó una gran victoria de La Fortaleza por 2 a 0 ante Lanús con goles de José Antonio Paradela y Lucas Beltrán, logrando así su cuarto triunfo en seis presentaciones por la Liga Profesional, llegando momentáneamente a la cima del campeonato.

Una vez terminado el partido, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, quien podría contar con Emanuel Mammana para el duelo ante Racing de Córdoba por Copa Argentina, habló en la conferencia de prensa protocolar, en la que valoró el triunfo de su equipo y se refirió a las condiciones del vestuario que visitó su equipo.

“Para mí fue el equipo la figura, no es fácil venir acá y llevarse los tres puntos. Lo sabíamos antes del partido, no teníamos aire acondicionado en el vestuario, las condiciones no fueron las mejores, de hecho el entrenador ni siquiera me vino a saludar. Desde lo anímico fue importante. Yo quiero jugar como en el final del primer tiempo, hubo seis minutos de posesiones largas, tienen que ser 60, después 70 y después 80”, comenzó.

Además, se refirió a las polémicas del VAR: “La tecnología vino para quedarse, no lo puedo comparar con Europa, hoy estaba viendo un partido donde hubo mano en el área, en Inglaterra no fue penal y acá hubiese sido. Allá revisaron dos segundos. Cada interpretación es de cada país, hay que confiar en la gente. Yo confío y voy a salir perjudicado y beneficiado”.