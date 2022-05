Después del empate entre San Lorenzo y Racing, en el mundo River ya saben que no tienen posibilidades de quedarse con el primer puesto de la Zona A de la Copa LPF. Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Gallardo afrontarán el encuentro ante Platense con el afán de obtener los tres puntos y así llegar con el pecho inflado al duelo de Cuartos de Final.

Tras lo que fue el choque en Brasil ante Fortaleza, el Millonario apostará a la rotación para recibir al Calamar comandado por Omar De Felippe, y el entrenador entre manos tiene una sorpresa que, a todos los hinchas, le llamó la atención.

Si bien la lista de concentrados no posee ninguna novedad, y se encuentran las figuras de Franco Armani, Paulo Díaz, Julián Álvarez y Nicolás De la Cruz, el que no está es Juan Fernando Quintero porque aún no está recuperado de su desgarro, como así tampoco aparece Matías Suárez, quien también está lesionado.

Es un hecho que Gallardo colocará a Cristian Ferreira desde el inicio, pero sorprendió con la decisión que tomó en el fondo: no atajará Franco Armani, ya que quiere darle minutos a Ezequiel Centurión y comprobar si puede rendir bajo los tres palos del Monumental, dado a que su contrato culminará a fin de año.

Aún no hubo contactos entre los directivos y el arquero surgido de las inferiores, y que tuvo un paso a préstamo por Estudiantes de Caseros, para determinar si continuará en la institución o se marchará con el pase en su poder.

De no mediar inconvenientes, el Millonario formará con Centurión; Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Javier Pinola, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Ferreira, José Paradela; Braian Romero.