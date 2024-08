Su grandeza excede los límites y las fronteras. River es un gigante, que se destaca en Argentina y también en Sudamérica, lo que le permite tener hinchas por distintas partes del mundo. La popularidad, que nace en el país y se extiende por diversos lugares, genera que varias de las personalidades reconocidas del país y también muchos extranjeros se sientan identificados con sus colores.

Entre losfamosos, personalidades reconocidas y celebridades que tienen su corazoncito riverplatense aparecen deportistas, cantantes, actores y actrices, también conductores de radio y televisión. En Bolavip decidimos destacar a aquellos más fanáticos, por eso te mostramos a Los 30 famosos o personalidades destacadas más apasionados de River.

Emanuel Ginóbili

“Manu” en San Antonio, con su camiseta de River (X)

El basquetbolista más importante de la historia argentina, que inclusive, en su mejor momento, llegó a estar cotizado entre los jugadores más importantes del planeta. Motivo de orgullo del deporte albiceleste por sus logros, su liderazgo y el legado que dejó.

Manu es una leyenda de la Selección Argentina con la que ganó la medalla de Oro en los JJOO Atenas 2004 y la de Bronce en Beijing 2008. Pero también lo aman San Antonio Spurs, franquicia en la que jugó por 16 temporadas, ganó cuatro anillos de la NBA y disputó en dos oportunidades el Juego de las Estrellas. ¿Y en el fútbol? Aunque se muestra alejado de la actividad, su equipo siempre fue River. “Crecí siendo de River”, comentó en alguna oportunidad.

Cazzu

Cazzu de visita en el Estadio Monumental (Prensa River)

Julieta Emilia Cazzuchelli nació el 16 de diciembre de 1993 en Jujuy. Vivió sus primeros años allí y luego estudió cine en Tucumán, más tarde se mudó a Buenos Aires y comenzó en la música con el seudónimo Juli-K. Su explosión llegó en los últimos años bajó el nombre artístico Cazzu.

Cuando la artista editó en 2019 el álbum Error 93, su popularidad aumentó considerablemente, hasta transformarse en una de las artistas femeninas más importantes de la escena urbana. En los últimos años, estuvo instalada en México, junto a quien fuera su pareja, el también artista Christian Nolan. Su vínculo más cercano a River, se dio a conocer en julio de 2021, cuando visitó al plantel femenino y estuvo en el Monumental con la camiseta del Millonario.

José María Listorti

“Josema” participa de eventos organizados por el club (Prensa River)

Actor, conductor, humorista y artista de toda la cancha, José María es una figura muy conocida a partir de tratarse de una las caras principales de Showmatch, programa icónico en la historia de la televisión argentina. Con el correr del tiempo, nunca ha dejado de hacer trabajos para cautivar a la audiencia y generar risas.

Listorti es un confeso hincha de River y ha manifestado en distintas ocasiones y entrevistas su apoyo por la banda roja, e incluso ha sido invitado por la comisión directiva del elenco de Núñez para ver partidos en el palco exclusivo, junto a dirigentes del club y hasta con Norberto Beto Alonso, uno de los máximo ídolos en la historia del equipo.

Mina Bonino

Mina en la final de la Copa Libertadores en Madrid (Instagram)

La periodista argentina, conocida también por ser la pareja del futbolista uruguayo Federico Valverde, desde hace varios años se encuentra radicada en España donde ya formó una familia con el futbolista charrúa. La bella profesional quilmeña dejó su carrera de periodista deportiva para dedicarse de lleno a la crianza de sus hijos en la madre patria.

Bonino posee destacados antecedentes laborales, desempeñándose en los programas Intrusos, Sportia y también en Radio La Red. Durante toda esa etapa en los medios, nunca ocultó su pasión futbolera. Incluso, llegó a tener participación en varios envíos partidarios del equipo. Si, es que Mina es una ferviente hincha riverplatense, que estuvo en la histórica final de la Copa Libertadores disputada en Madrid.

Nito Mestre

Nito en una visita al museo riverplatense (Captura TV)

Uno de los pioneros del rock nacional, sin dudas quedó en el recuerdo por conformar junto a Charly García el memorable grupo Sui Generis, el cual tuvo actividad entre 1969 y 1975, cuando se despidió en el Estadio Luna Park en el recordado concierto Adiós Sui Generis. Luego integró PorSuiGieco, más tarde también tuvo proyectos con artistas de la talla de Mercedes Sosa y se mantiene activo hasta la actualidad con la música.

Además de su carrera como solista, en los últimos tiempos también incursionó en la televisión con un programa emitido por el canal El Garage TV y llama Rock and Road TV. Justamente, a través del programa quedó evidenciada su simpatía con el elenco riverplatense, cuando visitó las instalaciones, el museo y se puso la remera especial Corazón Millonario.

Martín Seefeld

Seefeld junto a Leo Ponzio, ídolo del Millonario (Prensa River)

Dueño de un recorrido enorme, principalmente en infinidad de éxitos televisivos. Su inicio fue con la comedia Mi Cuñado, pero luego estuvo en series y tiras icónicas como Montaña Rusa, Poliladron, Carola Cascini, Gasoleros, El Sodero de mi vida, Rebelde Way y El Encargado, entre tantas otras.

Pero sin dudas que, su papel más emblemático se dio en Los Simuladores, la obra maestra de Damián Szifrón cuando encarnó el papel de Gabriel Medina. Allí compartió elenco con otro gran riverplatense como es Diego Peretti. Aunque no suele mostrarse, suele concurrir al Monumental y en distintos espacios habló de su fanatismo por el equipo.

Lali Espósito

Lali disfrutando del Monumental con su camiseta (Prensa River)

Mariana Espósito ya es una artista de nivel internacional, comenzó su carrera como actriz de muy chica en distintos proyectos encabezados por Cris Morena y con el correr del tiempo se afianzó también como una de las cantantes y artistas más importantes del país.

Con público y fans por diversas partes del planeta, Lali suele repartir su estadía entre Buenos Aires y Madrid. Durante los últimos años fue jurado de La Voz Argentina y también trabajó en la serie española Sky Rojo. En cuanto a su cariño por River, quedó demostrado en cada visita al Monumental, sobre todo cuando fue invitada a posar con la camiseta del Millonario.

David Lebón

Lebón, otro genio musical, hincha de River (Instagram)

Un virtuoso absoluto que sabe tocar con maestría más de un instrumento, aunque se destacó tanto en bajo como en guitarra.Uno de los músicos más destacado en los comienzos del rock argentino y que supo tocar con los más grandes.

Lebón formó parte de bandas icónicas como Serú Giran, Pappo’s Blues y Pescado Rabioso.Todos querían tocar con él y de hecho la revista Rolling Stones lo ubicó como el tercer mejor guitarrista de la historia argentina. En una entrevista, reconoció su fanatismo, además que los futbolistas que admira son el Beto Alonso, Mario Alberto Kempes y Leopoldo Luque, y de los últimos años Leo Ponzio.

Guillermo López

El “Pelado” en un festejo junto a Marcelo Gallardo (Instagram)

Popularmente conocido como el Pelado, Guillermo López es un conductor televisivo y radial de éxito. Su nombre comenzó a destacarse hace varios años cuando era notero del programa CQC (Caiga Quien Caiga) y más acá en el tiempo por haber conducido Zapping, Lo sabe, no lo sabe y Juego Chino.

Su amor por River siempre quedó claro y de hecho en más de una oportunidad fue convocado por el club para conducir algún evento. En varias entrevistas se detuvo a hablar de su pasión riverplatense, además, en las redes sociales suele mostrarse a menudo vistiendo los colores. “El día que yo nací, mi viejo me llevó la camiseta al sanatorio”, comentó.

Wos

Wos es un verdadero fanático del Millonario (Prensa River)

Está claro que Valentín Oliva (popularmente conocido como Wos) es uno de los artistas urbanos más dominantes del momento. Comenzó rapeando en plazas y con el tiempo se consagró campeón mundial en las Batallas de gallos. Cada nuevo tema o álbum suyo genera mucha expectativa, además de estar permanentemente ligado al mundo del fútbol y ser muy cercano a la Selección Argentina.

Nunca ocultó su amor por River y de hecho en más de una oportunidad posó con la camiseta e incluso llegó a improvisar tirando flores al Millonario. “Soy muy gallina y por Gallardo (Marcelo) siento amor”, destacó y agregó: “Otro de mis ídolos es Juampi Sorín, ex River y jugador de Selección”, seguramente atraído por el puesto de lateral izquierdo, su posición en la cancha.

Magdalena Aicega

“Magui” recibió un reconocimiento de parte del club (Prensa River)

Magui es una de las deportistas argentinas más importantes de los últimos tiempos. Durante años fue capitana de la Selección de Hockey sobre Césped, Las Leonas, e integró planteles inolvidables. Entre sus logros más destacados aparece el haber conseguido tres medallas olímpicas: en Sídney 2000 la de Plata y en Atenas 2004 y Beijing 2008 la de Bronce.

Una vez retirada de la actividad deportiva, Aicega se avocó más a su rol como nutricionista, aunque principalmente se destacó en los medios, primero desde una posición de analista de su deporte, pero luego ya como notera y conductora. Siempre muy fanática del fútbol, Magui en más de una oportunidad manifestó su cariño por River.

Germán Martitegui

Martitegui se mostró como un verdadero fan del “Millo” (Prensa River)

Su rol como jurado polémico del certamen MasterChef Argentina lo transformó en el chef más nombrado en las redes sociales. Si bien, mantenía un perfil bajo sobre sus gustos futbolísticos, gracias a sus compañeros (Damián Betular y Donato de Santis), publicó una foto con la camiseta de River. Desde allí, fue invitado varias veces a los palcos vip del estadio.

El famosísimo cocinero, dueño del prestigioso restaurant Tegui, no pudo estar presente al momento en el cual se grababa el programa que consistía en que los participantes debían cocinar platos típicos que se venden en los estadios de diferentes partes del mundo. Ni lerdo ni perezoso, optó por subir una foto con la camiseta de River Plate en sus redes y escribió: “Like si queres que el equipo más grande también esté presente en el reality…”.

Beto Casella

Casella un fanático del equipo de 1975 (Maxi Luna / Infobae)

Bautista Casella es un exitoso conductor televisivo y de radio, sus programas son sumamente populares. Desde hace muchos años, Beto conduce diferentes segmentos en las mañanas de las principales emisoras radiales del país y se luce en la tele, en el clásico Bendita TV.

Es habitual verlo celebrar en sus programas cuando River consigue algún título y de hecho sigue al club desde su adolescencia: hace un tiempo atrás contó en La Página Millonaria que siguió toda la histórica campaña de 1975 cuando Ángel Labruna era el DT. Hoy se mantiene alejado de la cancha, pero suele seguir los partidos del Millonario a distancia.

David Nalbandian

El “Rey David” jugando un partido en el Monumental (Captura TV)

Símbolo del tenis argentino de las últimas décadas. Un jugador de enorme talento, que supo lucirse entre los mejores y siempre dejó la vida por representar a su país en la Copa Davis. Enorme singlista y gran doblista que supo poner la bandera del país en lo más alto cuando en 2005 le ganó la final del Torneo de Maestros a Roger Federer.

David fue finalista de Wimbledon en el año 2002 y además semifinalista en los otros tres Grand Slam: en el Abierto de Australia 2006, en Roland Garros en 2004 y 2006 y en el US Open en 2003. Jamás ocultó su amor por River y de hecho jugó en el amistoso-despedida de Fernando Cavenaghi y en varios eventos relacionados con la vida del equipo riverplatense.

Sol Pérez

Sol besando una replica de la Copa Libertadores (Instagram)

Si hay alguien que de la noche a la mañana se consagró de manera rotunda en el medio argentino es María Sol Pérez. La ex Chica del Clima es hoy una figura tan mediática que su fama se podría llegar a compararse con las principales estrellas televisivas del país. Multifacética, ha sabido captar la atención de diferentes públicos a través de su belleza y simpatía.

Instagramer, conductora, vedette, panelista, actriz, fisicoculturista, meteoróloga, en síntesis, esta impresionante mujer de los medios de comunicación argentinos también es una confesa hincha de River. Muy fanática, suele ir seguido a la cancha y en una visita al Museo Riverplatense llegó a besar la mítica Copa Libertadores.

Charly Alberti

El baterista es otro de los hinchas famosos de River (Instagram)

Fundador junto a Gustavo Cerati y Zeta Bosio de la mítica banda Soda Stereo. Charly fue un gran baterista que se lució en el trio más exitoso del rock en español, mientras estuvo en actividad entre 1982 y 1997 y luego formó parte de la gira Me verás volver, cuando la banda se reencontró en los escenarios a 10 años de su separación.

Alberti además fue líder de un proyecto musical llamado Mole y desde hace tiempo es un ferviente activista de la protección del medio ambiente, y por otro lado, también es embajador de la ONU. Como si todo esto fuera poco, y a pesar de no ser un amante del fútbol, Charly es uno de los tantos reconocidos hinchas de River.

Hernán Drago

El modelo es un verdadero fanático del fútbol (Prensa River)

Drago es un modelo y conductor, oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, reconocido internacionalmente por sus campañas publicitarias en importantes marcas como Hugo Boss y Dufour. En la televisión fue parte de varios programas del que se destaca su debut televisivo: El Show creativo junto al publicista y conductor Juan Gujis.

Todo este currículum, sin embargo, no lo aleja de sus sentimientos: es hincha de River y del fútbol en general. “Para mí definitivamente es una pasión nacional. En este país se vive con esa pasión y yo suelo pasar por esa pasión, me pinto la cara, me ponga la camiseta, me junto con amigos, hago una comida previa, en el entretiempo se come facturas, hago llamados, lo vivo por las redes sociales también”, describe con entusiasmo.

Fernando Bravo

Bravo entrevistado en las plateas del Monumental (Captura TV)

Ícono absoluto de la radiofonía de nuestro país, un presentador y locutor con una voz inconfundible, supo trabajar en las radios más importantes de Argentina y también lo hizo en distintos canales de televisión. De hecho, uno de sus hitos fue conducir la primera transmisión a color que se hizo en el país.

Fanático del conjunto de Núñez, concurre al Estadio Monumental asiduamente y en sus programas de radio suele hacer comentarios de lo sucedido en los partidos. Es muy común escucharlo en su Bravo Continental (por Radio Continental) hablar de su River y de las alegrías que le producen sus triunfos, principalmente en los Súperclásicos.

Sergio Martínez

“Maravilla” homenajeado y con su carnet de socio (Prensa River)

Maravilla es uno de los enormes boxeadores de la historia argentina. Después de un comienzo complicado, se instaló en España y edificó una carrera impresionante: fue campeón mundial AMB en el peso Mediano, con peleas memorables ante Julio César Chávez Jr., Matthew Macklin y Darren Barker, entre otras.

El quilmeño siempre expresó su amor por River, inclusive cuando todavía su nombre no era tan popular y masivo. En más de una oportunidad se lo vio con la camiseta del club y, luego del increíble combate en el que derrotó al mexicano Chávez, fue reconocido en el Estadio Monumental por los hinchas en la previa de un partido.

Diego Peretti

Peretti junto al expresidente Rodolfo D’Onofrio (Prensa River)

Actor y psiquiatra, Peretti es un fanático de River que deslumbra en la pantalla con su talento. Es sumamente versátil y se destaca tanto en cine, teatro como en televisión. Seguramente, su papel más emblemático fue Emilio Ravenna en Los Simuladores. Aunque también se recuerda su rol en En Terapia y otros unitarios.

En el mundo del cine, fue protagonista de varios éxitos, entre ellos El robo del siglo o Papeles en el Viento, en una historia que está ligada al mundo del fútbol. Justamente, ese es un mundo en el que para Peretti no hay vueltas: con el correr de los años su fanatismo ha crecido, al punto de ser un habitual seguidor del equipo.

Luisana Lopilato

Luisana, una fanática total que sigue alentando a distancia (Instagram)

Luisana nació en 1987 y desde muy chica se destacó como actriz. En un comienzo brilló en las series adolescentes Chiquititas y Rebelde Way, hasta que llegaría el papel que la marcó a fuego, fue Paola Argento en Casados con Hijos. A nivel internacional, su imagen se volvió más notoria aún con las exitosas películas producidas por Netlifx: Perdida y La Corazonada.

Junto a su hermano Darío (también actor) siempre manifestaron su amor por River y de hecho, en las redes se los observa celebrando el Día del Hincha de River, además de cada tanto publicar fotos con la camiseta del equipo. Hoy instalada en Vancouver, Canadá, la pareja de Michael Bublé no pierde su fanatismo por el Millonario.

Matías Martin

Martin conduciendo un evento oficial del club (Canal River)

Una de las principales voces de la radio en Argentina, un conductor versátil que supo destacarse con su emblemático programa radial Basta de Todo que estuvo al aire entre 2001 y 2020. Desde 2021 está en Urbana Play con su nuevo ciclo Todo Pasa. En sus comienzos, su carrera estuvo ligado al periodismo deportivo.

Matías también supo deslumbrar en televisión como programas como Fugitivos, Locos por el Fútbol, Cámara en Mano, Aunque usted no lo viera y Línea del tiempo. En varios de los últimos festejos en el Monumental (principalmente en cada aniversario del título de Libertadores conseguido ante Boca) fue el conductor del evento. Además, suele tener un abonado permanente en cada partido de River como local.

Leonardo Sbaraglia

El actor recibiendo una camiseta con su nombre (Prensa River)

Uno de los mejores actores de la actualidad que comenzó su carrera en Argentina y luego se popularizó en España, desde entonces trabaja en ambos países. Sbaraglia se destacó de joven en películas como La Noche de los lápices, Tango Feroz, Caballos Salvajes, Cenizas en el paraíso y Plata quemada. Más acá en el tiempo en Relatos Salvajes.

Durante mucho tiempo también trabajó en televisión. Leo estuvo en Clave de sol, Tiempo Final y en el último tiempo apareció en la miniserie Maradona: sueño bendito, haciendo el papel de un joven Guillermo Cóppola, el reconocido representante y amigo de Diego. Justamente, Sbaraglia también es fan del fútbol y de River, al que sigue habitualmente. En alguna oportunidad fue invitado al palco VIP del Monumental.

Gabriela Sabatini

Gaby, otra que fue ovacionada en el Monumental (Prensa River)

La mejor tenista argentina de todos los tiempos. Gaby marcó una época, no solo por lo que hizo dentro de una cancha, sino también por generar que miles de chicas en Argentina empiecen a jugar al tenis. Sin dudas, una extraordinaria embajadora deportiva de su país.

Sabatini llegó a ser la número 3 del mundo en 1989, ganó su título más importante en el US Open de 1990. Además, en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 fue medalla de plata. Desde 2006 integra el Salón de la Fama de Tenis Internacional. Nunca dejó dudas respecto a su amor por River. Sus comienzos fueron representando tenísticamente al club de Núñez, por eso, fue homenajeada en más de una oportunidad por el club. Lógicamente, también es fanática del Millo.

Nicolás Vázquez

El actor en una entrevista en el Monumental (Canal River)

Nico Vázquez comenzó su carrera como actor de muy chico y a los 20 años ya formaba parte del elenco de la popular comedia RRDT, en una historia que estaba plenamente relacionada con el mundo del fútbol. Luego actuó en Verano del 98, Son Amores, Casi Ángeles y Solamente vos, por mencionar solo algunas de las novelas en las que se destacó.

En este caso, estamos en presencia de uno de los famosos más apasionados por el Millonario. De hecho, tiene muy buena relación con integrantes de distintos planteles, principalmente del equipo campeón de 2015. Ratificando esa buena relación, varios jugadores fueron algunas de sus obras de teatro, mientras que él siempre que puede va al Monumental.

Jean Pierre Noher

Jean Pierre cantando junto a su hijo, con la camiseta puesta (Instagram)

Nacido en Francia, pero criado en Argentina, Jean Pierre es hijo de Patrick Noher, quien fue vicepresidente de River cuando presidía el club Rafael Aragón Cabrera, durante las décadas del 70 y 80.Es más, de chico era común verlo jugar en los pasillos del Estadio Monumental. Esa pasión que heredó de su padre está bien custodiada porque existe una filial riverplatense en París y tanto su hijo Michel como su nieto Antón son fanáticos del equipo.

Actor sumamente exitoso y reconocido, que suele relacionarse permanentemente con el mundo del fútbol. De hecho, en los últimos tiempos participó de la serie Maradona: sueño bendito, en donde encarnó el papel de Guillermo Cóppola (famoso representante y amigo del 10) en su etapa adulta. Es otro de los más fervorosos hinchas que integran este listado.

Guillermo Coria

“Willy” Coria es un verdadero fanático millonario (Instagram)

Además de tratarse del capitán del equipo argentino de Copa Davis, también fue un enorme tenista, uno de los mejores de la historia del país. Un mago (tal su apodo) con todas las letras, dueño de una muñeca única, un luchador al que daba placer verlo jugar. Fue finalista de Roland Garros en 2004 y llegó a ubicarse tercero en el ranking mundial, en la época de mayor apogeo de Roger Federer y Rafael Nadal.

Guillermo solía festejar cuando ganaba un partido con la seña del Matador, tal como lo hacía el chileno Marcelo Salas (figura en River durante la década del 90), además siempre que puede va al Monumental a alentar al Millonario. Al igual que David Nalbandian, también jugó en la despedida de Fernando Cavenaghi.

Ricardo Darín

Darín se volvió un hincha apasionado de River (Revista Gente)

La historia lo pondrá entre los actores argentinos más importantes de la historia, un polifuncional que brilló en cine, televisión y teatro. Cada vez que sale algún proyecto en el que él está involucrado, se masifica. Profesional con todas las letras, es un ícono absoluto de la actuación argentina.

Se destacó en grandes proyectos como en la obra de teatro ART, en TV estuvo en Mi Cuñado o Por ese palpitar, en cine cuenta con una extensa la lista de éxitos, siendo su punto más alto el papel en El secreto de sus ojos, ganadora del Premio Oscar al Mejor Film de habla no inglesa. Darín dejó en claro su amor por River en más de una oportunidad. “Antes era simpatizante, me hice más fan cuando se fue a la B, ¿lo podés creer? No me perdí un solo partido, ahí se arraigó mucho más en mí”, declaró.

Guillermo Vilas

Vilas en una visita al Museo Riverplantense (Prensa River)

Leyenda viviente del deporte argentino. Nacido en Mar del Plata, de pequeño ya mostraba su obsesión por llegar a ser el mejor tenista del planeta. Willy fue pionero en Argentina, fue quien abrió el camino para que miles de chicos se propongan jugar al tenis.

Un verdadero fanático de River. Talentoso como pocos, fue ganador de cuatro Grand Slam (2 veces Australia, 1 Roland Garros y 1 US Open) debió haber sido número 1 del ranking mundial, pero por injusticias en el conteo de puntos no lo logró. Igualmente fue, es y será el mejor tenista argentino de todos los tiempos. Siempre se encargó de dejar bien en claro el gran amor que lo une al elenco de Núñez.

Charly García

Charly con su camiseta autografiada (Prensa River)

Es difícil que alguien se atreva a discutir su talento. Probablemente se trate del mejor músico latinoamericano de todos los tiempos, un adelantado, un virtuoso como pocos. Integrante y fundador de bandas memorables como Sui Generis, Serú Giran o La Máquina de hacer Pájaros.

Charly García es sinónimo de rock and roll, tanto por su música como por su estilo de vida. Hace años que se destaca como solista y muchos de sus shows tocando para multitudes quedaron en la historia de la cultura popular del país. Charly fue al Monumental y posó con la camiseta en reiteradas oportunidades.