River lidera la Zona A de la Copa de la Liga a falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular. Ese podría ser indicador que todo está bien en Núñez, pero la realidad es que de los once partidos que lleva en 2023 -diez por la Copa de la Liga y uno por Copa Argentina- en pocos brilló. Demichelis todavía no encontró el once ideal y fue cambiando bastante de partido a partido, sin dudas donde más modifica es en la ofensiva.

De mitad de cancha para adelante pareciera ser que solamente dos jugadores tienen su lugar asegurado:Miguel Ángel Borja y Esequiel Barco, el resto es una incógnita partido a partido. Inclusive también el sistema táctico, hubo partidos con dos delanteros, otros con tres y el último fue con uno solo y cinco volantes, el esquema que más le funcionó. De mitad de cancha para atrás la situación es diferente y en defensa no hay tantas dudas.

¿Cómo formaría River contra Estudiantes?

El próximo miércoles, desde las 21.10 horas, el Millonario se enfrentará a Estudiantes por la Supercopa Argentina y Martín Demichelis mandaría a la cancha a: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Miguel Ángel Borja y la duda aparece entre Pablo Solari o Facundo Colidio.

¿Qué le aporta Solari a River?

El Pibe es verticalidad pura, también explosión y velocidad. Cuando juega con otros dos delanteros y queda pegado a la línea por derecha se lo ve algo más incómodo que cuando lo hace con libertades detrás del nueve. Solari tiene gol y eso es fundamental en una final, por lo que Demichelis podría inclinarse por el ex Colo Colo para que juegue desde el arranque.

¿Qué le ofrece Colidio?

Por su parte, Facundo Colidio también muestra su mejor cara cuando juega como segunda punta y no como único delantero de área. Al igual que Solari, tampoco da su mejor potencial cuando tiene limitaciones tácticas, como por ejemplo jugar pegado a la línea por izquierda. En sus últimos partidos tuvo actuaciones interesantes, es picante, tiene el arco entre ceja y ceja y cuando se asocia con Barco es sumamente peligroso.