River visitó a Independiente el pasado sábado y el partido terminó 1 a 1 en el Libertadores de América. Miguel Ángel Borja no solamente marcó el tanto del Millonario, sino que también protagonizó una polémica con Saltita González, uno de los mejores del Rojo en el empate. Sobre el final del partido, el futbolista de Independiente se iba con la pelota dominada y el delantero colombiano lo tomó de la camiseta y quedaron cara a cara.

La situación no pasó a mayores y el propio Saltita González contó lo que pasó en diálogo con TyC Sports: “Me agarró un poco, yo quería seguir con la pelota. Se me plantó ahí adelante, lo vi grandote y regulé un poco, je. Lo último que falta es que me diga que me espera afuera y ahí le digo a Gabi -Ávalos- que me defienda, ja”.

Borja es un futbolista potente y muy duro, además en reiteradas oportunidades se lo vio discutiendo con rivales, aunque nunca pasó mayores. Son situaciones que quedan en la cancha y él mismo las entiende así. Algunos de los entredichos más resonantes fueron contra Dibu Martínez en la semifinal de la Copa América 2021 en la tanda de penales, cuando el arquero lo quería picar y el delantero convirtió y le bailó en la cara. Otro resonante fue en el último Superclásico contra Chiquito Romero.

Borja, en estado de gracia

Miguel Ángel Borja es el máximo goleador de la Copa de la Liga con diez tantos en diez jornadas, además anotó en el partido por Copa Argentina contra Excursionistas. Es el delantero más importante de River y cuesta creer que en gran parte de 2023 no fue la primera opción para Martín Demichelis. En el primer semestre, el DT aprovechó el enorme presente de Lucas Beltrán y, en la segunda mitad del año priorizó a Salomón Rondón por sobre él.