El mercado de pases para River se vio notablemente atravesado por los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023, tanto para la adquisición de refuerzos para jugar la serie como la “limpieza” que se realizó dentro del plantel tras la eliminación contra Inter de Porto Alegre en Brasil.

La catarata de salidas no solo se hizo con juveniles. Robert Rojas, José Paradela y Elías Gómez, entre otros profesionales, dejaron el club de Núñez por falta de consideración de Martín Demichelis y buscaron minutos en la Liga Profesional. Sin embargo, ninguna ida hizo más ruido que la de Esteban Fernández.

La figura de la Reserva del Millo finalmente se vio obligado a dejar la institución tras no ser convocado en la Primera y fue cedido a Newell’s en las últimas horas, decisión que no cayó bien entre los hinchas de River por un particular detalle: la Lepra puede hacer uso de una opción de compra por el 50% del pase y no hay posibilidad de repesca.

Ante la inevitable pregunta, Demichelis contestó con seguridad. “Era prácticamente imposible darle minutos a Esteban Fernández. Necesitaba salir de la zona de confort de la Reserva para evolucionar, para crecer. Todo se decide en conjunto con la secretaria técnica, no es al azar”, explicó. En el mejor de los escenarios, el mediocampista volverá al Millonario con el roce necesario y podrá repetir casos como el de Enzo Fernández y Lucas Beltrán, que tuvieron que salir para volver a explotar con la banda roja al pecho.

El mercado de pases de River: refuerzos, salidas y negociaciones

Altas Bajas Esperan Ramiro Funes Mori (Cruz Azul) Felipe Salomoni (Guaraní) Gonzalo Martínez Facundo Colidio (Inter) Robert Rojas (Tigre) Manuel Lanzini (libre) José Paradela (Tigre) Nicolás Fonseca (Montevideo Wanderers) Elías Gómez (Vélez) Sebastián Boselli (Defensor Sporting) T. Castro Ponce (Atl. Tucumán) Franco Alfonso (Huracán) Lucas Beltrán (Fiorentina) Manuel Guillén (Godoy Cruz) Esteban Fernández (Newell’s)

Próximo partido de River en la Copa de la Liga

Tras sumar su primera victoria en la Copa LPF 2023, River volverá a salir del Monumental para visitar a un Vélez comprometido con los puestos del descenso. Con el antecedente de la pasada Copa Libertadores, habrá un partido interesante en Liniers el próximo fin de semana.