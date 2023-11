En el marco de la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional, la última de la fase de grupos, River recibía en el estadio Libertadores de América a Instituto, con el objetivo de sumar por lo menos un punto que le asegure la clasificación a los cuartos de final de esta competencia.

A pesar de tener la posesión de la pelota y las mejores situaciones de gol, el equipo comandado por Martín Demichelis no pudo pasar del 0 al termino del primer tiempo, y por esa situación los hinchas criticaron el rendimiento de Manuel Lanzini, quien fue tendencia en las redes sociales, y además fue reemplazado por Facundo Colidio al comienzo del segundo tiempo.

Es que, el volante ofensivo que regresó a la institución en el último mercado de pases, no logró hacer pie en el ataque de su equipo, moviéndose por la banda izquierda y el centro de la cancha, aunque no logró conectar juego con sus compañeros, además de tener algunos envíos de pelota parada y en movimiento que no fueron precisos.

“Lanzini jugador del que no esperaba nada con su llegada, nada está haciendo”, “La decepción que me terminó dando Lanzini , no podes jugar tan mal hermano no hace una bien”, “Che alguien sabe cuando vuelve de Europa Lanzini ?”, fueron algunos de los tantos comentarios criticando el rendimiento del mediocampista.

Los números de Manuel Lanzini en el primer tiempo

2 remates (0 al arco)

23/26 pases acertados (1 terminó en remate de un compañero)

1/2 duelos ganados

2 recuperaciones

Sin entradas ni intercepciones

¿Hasta cuándo tiene contrato Manuel Lanzini en River?

El vínculo del mediocampista con la institución de Núñez finaliza el 31 de junio del 2024. Cabe destacar que el pase pertenece al jugador y está a préstamo en River, por lo que si desde el Millonario quieren renovar el vínculo, deberán negociar directamente con Lanzini.

Las críticas de los hinchas de River a Lanzini