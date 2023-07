Tras poco más de 7 meses de trabajo, Martín Demichelis logró su primer título como entrenador de River, luego de que su equipo le gane a Estudiantes por 3 a 1, para obtener la Liga Profesional 2023 a falta de dos fechas para la finalización del torneo.

Una vez finalizado el partido, los jugadores del Millonario comenzaron a festejar con la típica remera de campeón, pero Demichelis sorprendió a todos usando una camiseta de River vieja, de la temporada 2001, la que fue su primera como profesional.

La misma, fue utilizada para un día de la madre, y atrás en vez de tener su apellido, tiene el nombre Ilda Margarita, su mamá. En diálogo con ESPN, el entrenador explicó el por qué la usó: “River nos dio la posibilidad de poder jugar con el nombre de nuestras madres, y yo ya no la tenía. Es la primera y única camiseta que tengo encuadrada en mi casa”.

Y agregó, acordándose de sus padres: “Mi mamá era mi fan número 1 y se perdió muchas cosas de mí como jugador y entrenador. Mi papá un día antes de irse me dijo: ‘yo sé que vas a ser un gran entrenador y ojalá te pueda acompañar’. Hoy no los tengo, pero sé que de algún lado me apoyan”.