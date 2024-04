La derrota con Huracán quedó atrás y River ya se enfoca en lo que será su estreno en la Copa Libertadores 2024. Este martes, desde las 21.30 horas se verá las caras con Deportivo Táchira en Venezuela. El probable equipo, la ilusión del Diablito Echeverri y todas las novedades que el hincha del Millonario tiene que saber este martes 2 de abril de 2024.

El probable equipo de River vs. Deportivo Táchira

Si bien todavía Martín Demichelis no confirmó el once, se estima que salgan a jugar desde el arranque contra Deportivo Táchira: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra, Nacho Fernández, Claudio Echeverri, Esequiel Barco; Miguel Ángel Borja. También existe la posibilidad que se meta en el once Santiago Simón en lugar de Rodrigo Aliendro.

La historia del Diablito

Claudio Echeverri hará su estreno en la Copa Libertadores este martes ante Deportivo Táchira este martes. Pasada la medianoche, el juvenil que ya fue vendido al Manchester City por 25 millones de euros, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo veía en el Monumental y escribió: “Hoy arranca el sueño de todos”.

La chicana de Oliver Benítez a Nacho Fernández

El defensor de Deportivo Táchira fue compañero del Cerebro en Gimnasia y en diálogo con Olé palpitó el inicio de la Libertadores y le mandó un mensaje a su ex compañero: “Somos amigos con Nacho y hablamos bastante. Charlamos un rato sobre el partido y seguramente algún regalito tradicional de acá le haga. Además de alguna patadita, que ya le dije, ja”.

¿Qué resultados necesita River para avanzar a los cuartos de la Copa de la Liga?

River recibió buenas noticias sobre el final de la fecha 12 de la Copa de la Liga. Si bien antes del comienzo de la duodécima jornada era líder y la terminó en el cuarto puesto, la realidad es que los de Demichelis todavía dependen de sí mismos: si sacan cuatro de los seis puntos que quedan en juego se clasificarán a los cuartos de final. También puede hacerlo el próximo domingo ante Rosario Central: para eso tendrá que ganar y depender de los resultados de otros partidos: que Argentinos le gane a Vélez y que Independiente no gane ante Banfield.