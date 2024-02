Leonardo Astrada disputó un total de 470 partidos en clubes como futbolista profesional, 466 fueron con la camiseta de River y apenas seis con la de Gremio, club en el que jugó en el año 2000. Sin dudas que es un referente absoluto del Millonario ya que lo representó como jugador y también como entrenador en dos oportunidades. La palabra del Negro es autorizada para referirse al presente del club de Núñez.

Astrada y una crítica a Demichelis

“A mí no me gusta la marca zonal de las pelotas paradas. Tuvo muchas dificultades en el comienzo, hoy no las está teniendo. Seamos realistas, porque al comienzo lo hacían goles prácticamente todos los partidos o le cabeceaban todos los partidos. Hoy no”, afirmó el Negro en diálogo exclusivo con La Página Millonaria.

Además, agregó: “Después hay momentos que cuando lo atacan no salen los marcadores rápidos arriba de los que tienen la decisión de tirar un centro o de jugar y eso lo deja pensar un poco al delantero. Hay veces que se replica demasiado y vuelve a achicar hacia adelante, pero bueno, cada uno tiene su forma”.

¿Qué virtudes ve en Micho?

Astrada destacó de Demichelis: “La convicción que tiene para el armado del equipo, la intención de juego. Te digo, tiene cosas a favor que me gustan y cosas que no me gustan. En lo personal a mí, pero yo no soy quién”.

La salida de Enzo Pérez

“Es un jugador muy importante, un jugador que en primer lugar vino a River por ser hincha. Es un excelente jugador de fútbol que le tocó pasar momentos buenos y momentos malos dentro de la institución, pero fue un referente”, afirmó el multicampeón con la Banda.

Para concluir, afirmó: “Esa clase de jugadores siempre se terminan de sentir y hay que saber renovarlos, pero no es fácil, no es fácil”.