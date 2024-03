Revelación y fuerte autocrítica de Agustín Palavecino en River: "No la pasé para nada bien"

Cuando Agustín Palavecino desembarcó en River Plate generó una gran ilusión entre los hinchas del conjunto Millonario. Es que el mediocampista nacido en Florida, provincia de Buenos Aires, había expuesto muy buenos argumentos defendiendo las camisetas de Platense y de Deportivo Cali de Colombia. Pero en Núñez le costó y mucho.

Palavecino recaló en River en 2021 y jamás pudo repetir esas actuaciones con la camiseta de la banda cruzada. Como consecuencia de ello, comenzó a ser fuertemente cuestionado por los hinchas, a tal punto de que, en la actualidad, es considerado claramente como una pieza de recambio y solamente suma muy pocos minutos.

En medio de ese panorama, el volante de 27 años de edad brindó declaraciones y en las mismas no solamente se mostró muy autocrítico por su nivel en River sino que paralelamente se despachó con una revelación cruda sobre su estadía en el Millonario. Reconoció errores propios y también expuso que no la pasó muy bien en dicho club.

“Cada vez que me tocó jugar a mí pequé de ansiedad en muchas decisiones. Me costó mucho, no la pasé nada bien. Por eso estoy trabajando para poder cambiar eso”, comenzó exteriorizando el fino mediocampista que en ningún momento pudo hallar una regularidad en sus actuaciones con la pesada camiseta del equipo Millonario.

“En River nadie te espera”, profundizó Palavecino, dejando en claro que no es lo mismo militar en el conjunto actualmente encabezado tácticamente por Martín Demichelis que en otras escuadras donde se desempeñó antes y donde las exigencias no eran las mismas y donde el tiempo para poder engranar era bastante mayor.

De todas maneras, para finalizar, el futbolista que en la última ventana de transferencias estuvo muy cerca de marcharse ya que había recibido el cartel de transferible aseguró que se encuentra muy contento de integrar el plantel profesional de River: “Estoy muy feliz de estar acá, es un lugar de mucho privilegio”.

Ahora restará esperar para ver si Palavecino puede, de una vez por todas, recuperar su mejor versión, dar vuelta la página y devolverle a River algo de lo depositado a la hora de su fichaje. Lo cierto es que, si eso no sucede, todos los cañones apuntan hacia un alejamiento del mediocampista en el próximo mercado de pases.

Los números de Palavecino en River

Agustín Palavecino acumula 13 anotaciones al cabo de 131 partidos oficiales con la camiseta de River.

El contrato de Agustín Palavecino

El actual contrato de Agustín Palavecino con el conjunto Millonario se extiende hasta diciembre de 2025.