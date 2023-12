Con 2 años de contrato por delante, Salomón Rondón tomó la decisión de irse de River. Por motivos personales, el atacante venezolano comenzó las negociaciones con el club para rescindir su contrato, apenas una temporada después de haber llegado por pedido de Martín Demichelis.

De esta manera, el goleador disputará su último encuentro el viernes 22 de diciembre por el Trofeo de Campeones (vs. Rosario Central o Platense). La salida se da “en buenos términos” y su destino sería Europa y no Pachuca, pese a los rumores.

Según informó el periodista Juan Cortese, todo tiene que ver con la adaptación de su familia al país y sus intenciones de regresar a España. Es por eso que se descarta una llegada al fútbol mexicano. Todavía falta el acuerdo entre las partes para firmar la rescisión, pero el jugador ya expresó su deseo de marcharse.

Los 9 que le quedan a River

La salida de Rondón dejará a Miguel Borja como el único centrodelantero de experiencia dentro del plantel. Martín Demichelis también puede utilizar a Facundo Colidio, con experiencia en ese puesto. Más atrás en la consideración empieza a aparecer Agustín Ruberto, quien pese a su corta edad (cumplirá 18 en enero), ya es tenido en cuenta por el DT.

Los números de Salomón Rondón en River

Rondón lleva disputados 35 partidos con la camiseta de River, registrando 10 goles (uno en el Superclásico ante Boca) y ninguna asistencia. De todas formas, todavía debe jugar un encuentro más por el Trofeo de Campeones.

El día que Demichelis habló de la adaptación de Rondón

A mitad de año, cuando River ya era campeón pero no estaba derecho de cara al arco rival, Micho contó en Diario Clarín que “Salomón ha pagado el costo alto de la adaptación”.

“A mí me ha tocado volver a mudarme después de 6 meses porque me sentía muy incómodo donde estaba. Ahora Salomón ha vuelto a mudarse. Recién hace una semana tiene los papeles para poder hacerse un DNI. Y eso va de cosas estúpidas a complejas. Él vivía en Nordelta y tenía que entrar como visitante todos los días y se comía esperas de 30 minutos. Lo mismo para salir. Tampoco podés conducir. Son muchas las cosas que se juntan. El hincha no lo sabe y no lo ve”, contó el entrenador.

“Me ha pasado a mí también. Por ejemplo, una cosa menor: han tardado tres semanas en instalarme la televisión por cable en mi casa, siendo yo argentino y entrenador de River. Salomón vivió 19 años en Europa”, cerró.