Uno de los jugadores que formó parte del ciclo de Scaloni no pierde las esperanzas con ser citado para la Copa del Mundo. Está en la prelista.

A pocos días para el inicio de la Copa del Mundo, toda la Selección Argentina está en vilo esperando novedades de Giovani Lo Celso. El volante tiene chances de perderse la cita en Qatar y no es el único, teniendo en cuenta que hay varios futbolistas que vienen atravesando dificultades musculares.

Ahí es donde entrará en juego la numerosa lista de Lionel Scaloni. Si el DT incluyó a tantos jugadores en la prelista era para tener opciones en caso de que aparecieran las lesiones. Uno de los que integra esa nómina confesó que no pierde las esperanzas.

Se trata de Facundo Medina, el defensor que fue citado en varias oportunidades a la Albiceleste. "Estar en la prelista de la Copa del Mundo ya es algo muy lindo. Mi sueño es poder estar en el Mundial", expresó el ex-River en diálogo con D-Sports Radio.

De todas formas, el ex-River lamentó lo que está sucediendo con algunos jugadores: "Molesta de varias formas si un jugador importante no está, no solo por lo futbolístico, sino por lo que valen como personas para el grupo. Espero que no haya más lesiones". ¿Tendrá la chance?