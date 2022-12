A poco menos de 48 horas de la conquista del mundo, la delegación de Argentina partió desde el predio en Ezeiza con destino a Capital Federal para desfilar ante cientos de miles de hinchas que los acompañarán durante todo el recorrido. Los jugadores, más distendidos que nunca, publican cada uno de los movimientos del plantel a través de sus redes sociales.

Luego de algunos posteos de Rodrigo De Paul y otros futbolistas más, la publicación que más alcance tuvo fue la que hizo Lionel Messi cerca del mediodía. El capitán de la Albiceleste colgó en su cuenta de Instagram un emotivo video, musicalizado por Wos, donde repasa sus inicios pateando una pelota hasta su consagración en Qatar.

Como si fuera poco, Leo también decidió descargarse con una hermosa carta en sus redes sociales para acompañar el video. Allí, el mejor del mundo le habló a los hinchas del seleccionado, recordó la final perdida en Brasil 2014 con el plantel que comandaba Alejandro Sabella y también hubo un sentido párrafo para Diego Armando Maradona. A más de uno se le escapó una lágrima.

La carta completa de Messi en Instagram

De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas. Siempre tuve el sueño de ser Campeón del Mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizá nunca se daría.



Esta Copa que conseguimos es también de todos los que no la lograron en los anteriores Mundiales que jugamos, como en 2014 en Brasil, dónde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final, trabajaron duro y la deseaban tanto como yo… Y la merecimos incluso en esa maldita final.



También es del Diego que nos alentó desde el cielo. Y de todos los que se la pasaron bancando siempre a la Selección sin mirar tanto el resultado sino las ganas que siempre le metíamos, también cuando no nos salían las cosas como queríamos.



Y por supuesto, es de todo este grupo hermoso que se formó y del cuerpo técnico y toda la gente de la selección que siendo anónimos trabajan día y noche para hacérnosla más fácil.



Muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos.



Muchas gracias de corazón! Vamos Argentina!

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22